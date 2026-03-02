در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
دستور جابجایی مراکز بهزیستی مجاور اماکن حساس نظامی، امنیتی و سیاسی به استانها
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی اقدامات و تدابیر اتخاذ شده برای مراکز وابسته بهزیستی در شرایط جنگی کشور را تشریح کرد.
حسن موسوی چلک، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی درباره تدابیر اتخاذ شده در شرایط جنگی کشور برای مراکز بهزیستی به خبرنگار ایلنا گفت: در دو روز گذشته دو جلسهٔ کمیتهٔ مدیریت بحران کشور بهصورت ضبطشده برگزار شد و تمام ۳۱ استان در این جلسات حضور یافتند. پیش از وقوع حوادث اخیر، با توجه به شرایط موجود در کشور، پیشبینی میکردیم احتمال بروز جنگ وجود دارد، بنابراین یک بخشنامهٔ اضطراری به تمامی استانها صادر شد که چه اقداماتی انجام دهند.در تاریخ ۲۰ بهمن، کنفرانس کمیتهٔ مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با حضور اعضای ستادی و نمایندگان تمام ۳۱ استان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. هدف این جلسه، توجیه و آمادهسازی پیش از بروز جنگ بود.
وی افزود: اما به اقتضای شرایط جنگی کشور، طی دو روز گذشته جلساتی برگزار کردیم و برخی از مصوبات اجرایی شد. نخست مراکز صدای مشاوره ۱۴۸۰ و اورژانس اجتماعی ۱۲۳ به صورت شبانهروزی فعال هستند و چنانچه مردم نیاز به خدمات روانشناسی، مشاوره و خدمات اجتماعی در این مراکز داشته باشند، بهصورت رایگان به همه مردم ارائه میشود. در بخشنامه وزارت تعاون و رفاه نیز ظاهراً به این موضوع اشاره شده است. موضوع بعدی انتقال کودکان به محیطهای امن است. این محیط امن میتواند نهتنها برای کودکان بلکه برای کسانی که در مراکز بهزیستی به صورت شبانهروزی حضور دارند، در نظر گرفته شده است.
موسوی چلک در ادامه گفت: در مورد این واگذاری، اولویت خانواده است.در غیر این صورت، سایر انواع خانوادهها نیز مورد توجه قرار گرفتهاند؛ مثلا در حوزه کودکان، فرزندخواندگی، خانواده میهمان، امین موقت و خانواده میزبان. خوشبختانه استانها به سرعت کمیتههای تخصصی خود را شکل دادند و با خانوادهها ارتباط گرفتند.
به گفته وی حداقل میتوان گفت که شیرخوارگاههای ما اکنون وضعیت مطلوبی برخوردارند. برخی از موارد واگذاری—که عمدتاً به افرادی که پیش از این در سازمان بهزیستی تشکیل پرونده داده و شرایط فرزندپذیری را دارا بودند—انجام شد. این افراد نیاز به تسریع و صدور احکام قضایی داشتند و این کارها انجام شد. همچنین به استانها اعلام کردیم مراکزی که در کنار اماکن حساس نظامی، امنیتی و سیاسی هستند، را جابجا کنند.طی دو روز گذشته چند گزارش موجود است که این جابجاییها انجام شد.
معاون اجتماعی بهزیستی اظهار کرد: تأمین آذوقه و اقلام دارویی برای مراکز بهزیستی در نظر گرفته شده است. همچنین مکاتبهای با وزیر بهداشت انجام شد و در این حوزه به دانشگاههای علوم پزشکی و سازمانهای تابعهشان دستور لازم را برای همکاری و تامین اقلام مرتبط مراکز صادر میکردیم. مکاتبهای با وزیر کشور نیز به عنوان هماهنگی بین برخی از وزارتخانهها و سازمانها انجام شد چون بعضی از مراکز چارهای جز اینکه مددجویان را در خود مرکز نگه دارند ندارند، چرا که کسی را ندارند و تنها جایی که این مددجویان دارند، بهزیستی است.
موسوی چلک در ادامه توضیح داد: بخشی از این نیازها مستلزم همکاریهای برونسازمانی است و همچنین با وزارت صمت و جاهای مختلف برای تأمین اقلام ضروری مراکز هماهنگی صورت گرفته است.مکاتبهای نیز با استانداران سراسر کشور به عنوان روسای شورای تأمین استانها که در این گونه مواقع بالاترین مرجع تصمیمگیری است، انجام شد و هماهنگی لازم را برای تأمین اقلام مورد نیاز مراکز انجام شد. همچنین اعلام کردیم که میتوانند از ظرفیت داوطلبانی که در سازمان بهزیستی پرونده دارند و شرایط و ویژگیهای ارائه خدمات در مراکز ما را داشته باشند، میتوانند استفاده کنند.
وی در پایان گفت: همچنین تقسیمبندی استانی انجام دادیم و هر کدام از اعضای اصلی ستاد مدیریت بحران سازمان در سطح ملی با چند استان هماهنگ هستند و گزارشها را پیگیری میکنند و مواردی باشد اعلام میکنند.در جنگ ۱۲ روزه قبلی یک راهنمای عمل تهیه کرده بودیم که در آن راهنمای عمل را مجدداً ارسال کردیم که مد نظر استانها باشد.