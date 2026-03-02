خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امکان خروج دانشجویان خارجی از مرزهای زمینی بدون نیاز به مجوز

کد خبر : 1757607
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان امور دانشجویان و رئیس شورای عالی برنامه‌ریزی و مدیریت دانشجویان بین‌المللی وزارت علوم از فراهم شدن امکان خروج دانشجویان خارجی از تمام مرزهای زمینی کشور بدون نیاز به مجوز خروج خبر داد.

به گزارش ایلنا، رئیس سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: تمامی دانشگاه‌ها ملزم به همکاری لازم و همه‌جانبه با دانشجویان خارجی برای خروج از کشور و نیز اعلام زمان جایگزین برای برگزاری امتحانات پایان‌ترم یا برگزاری دفاعیه‌های پایان‌نامه بوده و تصمیمات مربوطه را به طور متناوب و در زمان مناسب به طور کامل به دانشجویان خارجی اطلاع‌رسانی کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل