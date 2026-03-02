امکان خروج دانشجویان خارجی از مرزهای زمینی بدون نیاز به مجوز
رئیس سازمان امور دانشجویان و رئیس شورای عالی برنامهریزی و مدیریت دانشجویان بینالمللی وزارت علوم از فراهم شدن امکان خروج دانشجویان خارجی از تمام مرزهای زمینی کشور بدون نیاز به مجوز خروج خبر داد.
به گزارش ایلنا، رئیس سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: تمامی دانشگاهها ملزم به همکاری لازم و همهجانبه با دانشجویان خارجی برای خروج از کشور و نیز اعلام زمان جایگزین برای برگزاری امتحانات پایانترم یا برگزاری دفاعیههای پایاننامه بوده و تصمیمات مربوطه را به طور متناوب و در زمان مناسب به طور کامل به دانشجویان خارجی اطلاعرسانی کنند.