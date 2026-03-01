رییس جمعیت هلال احمر اعلام کرد:
امدادرسانی به مصدومان توسط ۱۰۰ هزار امدادگر
رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۵ منطقه ما در ۲۴ استان کشور، توسط دشمن متجاوز هدف موشک و یا بمباران قرار گرفته است، گفت: بیش از ۱۰۰ هزار نفر از نیروهای امدادگر جمعیت (متخصص عملیات امداد و نجات)، با آمادگی کامل از لحظات اولیه آغاز تهاجم دشمن، در استان های مختلف کشور حاضر شده و با روحیه ای جهادی مشغول خدمت رسانی و ارائه خدمات امداد و نجات هستند.
به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند با تشریح روند فعالیت ها و خدمات امدادی نیروهای هلال احمر در سطح کشور، اظهار کرد: تلخترین حادثه در ۲۴ ساعت گذشته، حمله وحشیانه دشمن به دبستانی در شهرستان میناب بود که تاکنون بیش از ۱۰۸ نفر از دانش آموزان معصوم و بیگناه در این حمله جان باخته و به شهادت رسیدند.
وی افزود: در شهر لامرد استان فارس هم یک مجموعه ورزشی مورد حمله و اصابت بمب و موشک دشمن قرار گرفت که در این حادثه نیز ۱۷ نفر به شهادت رسیدند و تعدادی هم مجروح شدند، ضمن اینکه در چند شهر دیگر هم اهد حمله به مناطق مسکونی بودیم که در این حملات تعدادی از افراد غیر نظامی به شهادت رسیده و یا مجروح شدند.
کولیوند با اشاره به آمادگی بالای جمعیت هلال احمر پیش از تهاجم تروریستی دشمن،نیروهای امدادگر جمعیت به عنوان نخستین گروه ها خود را به مناطق آسیب دیده رساندند و با روحیه جهادی، عملیات امداد و نجات شامل جستجو برای رها کردن افراد از زیر آوار و تفحص پیکر شهدا و همچنین امدادرسانی به مصدومان و انتقال به مراکز درمانی را انجام دادند.
رییس جمعیت هلال احمر تصریح کرد: ارسال نامه و مستندات به روسای نهادهای امدادی جهانی و همتایان خودم در جمعیتهای ملی و صلیب سرخ با هدف اعلام جنایات دشمن صهیونیستی و نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از دیگر اقدامات انجام شده در ۲۴ ساعت گذشته است که علاوه بر اینها ، مدارک این جنایات برای کشورهای عضو گروه بریکس هم ارسال شده است.
کولیوند، نامه نگاری در خصوص حمله وحشیانه دشمن به مدارس و افراد غیرنظامی با رئیس صلیب سرخ جهانی، کمیته و فدراسیون صلیب سرخ و همچنین دادستان دیوان کیفری بین الملل هم انجام شده که در نتیجه آن کشورهای گروه بریکس و حافظ صلح اقدام به انتشار یک بیانیه محکم و مثبت از و محکومیت قاطع حمله ناجوانمردانه صهیونیست ها و امریکا علیه ایران کردند.
به گفته وی، تامین داروهای موردنیاز بیماران خاص از دیگر برنامه های جمعیت هلال احمر در عملیات امداد و نجات است و به گونه ای عمل شده که جای نگرانی برای مردم وجود نداشته باشد.
رییس جمعیت هلال احمر تصریح کرد: داروخانههای هلال احمر هم به صورت ۲۴ ساعته فعال و در حال خدمت رسانی به مردم هستند ضمن اینکه مراکز توانبخشی جمعیت هلال احمر نیز مشغول فعالیت و خدمت رسانی مستمر به مراجعه کنندگان هستند.
کولیوند افزود: هلال احمر در مجموع دارای حدود ۴ میلیون نیروی داوطلب جوان است که به صورت جهادی و با ایثار پای کار حاضر شده و بدون وقفه با روحیه ای عالی به مردم خدمت رسانی می کنند.