امدادرسانی به مصدومان توسط ۱۰۰ هزار امدادگر

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند با تشریح روند فعالیت ها و خدمات امدادی نیروهای هلال احمر در سطح کشور، اظهار کرد: تلخ‌ترین حادثه در ۲۴ ساعت گذشته، حمله وحشیانه دشمن به دبستانی در شهرستان میناب بود که تاکنون بیش از ۱۰۸ نفر از دانش آموزان معصوم و بیگناه در این حمله جان باخته و به شهادت رسیدند.

وی افزود: در شهر لامرد استان فارس هم یک مجموعه ورزشی مورد حمله و اصابت بمب و موشک دشمن قرار گرفت که در این حادثه نیز ۱۷ نفر به شهادت رسیدند و تعدادی هم مجروح شدند، ضمن اینکه در چند شهر دیگر هم اهد حمله به مناطق مسکونی بودیم که در این حملات تعدادی از افراد غیر نظامی به شهادت رسیده و یا مجروح شدند.

کولیوند با اشاره به آمادگی بالای جمعیت هلال احمر پیش از تهاجم تروریستی دشمن،نیروهای امدادگر جمعیت به عنوان نخستین گروه ها خود را به مناطق آسیب دیده رساندند و با روحیه جهادی، عملیات امداد و نجات شامل جستجو برای رها کردن افراد از زیر آوار و تفحص پیکر شهدا و همچنین امدادرسانی به مصدومان و انتقال به مراکز درمانی را انجام دادند.

رییس جمعیت هلال احمر تصریح کرد: ارسال نامه و مستندات به روسای نهادهای امدادی جهانی و همتایان خودم در جمعیت‌های ملی و صلیب سرخ با هدف اعلام جنایات دشمن صهیونیستی و نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از دیگر اقدامات انجام شده در ۲۴ ساعت گذشته است که علاوه بر اینها ، مدارک این جنایات برای کشورهای عضو گروه بریکس هم ارسال شده است.

کولیوند، نامه نگاری در خصوص حمله وحشیانه دشمن به مدارس و افراد غیرنظامی با رئیس صلیب سرخ جهانی، کمیته و فدراسیون صلیب سرخ و همچنین دادستان دیوان کیفری بین الملل هم انجام شده که در نتیجه آن کشورهای گروه بریکس و حافظ صلح اقدام به انتشار یک بیانیه محکم و مثبت از و محکومیت قاطع حمله ناجوانمردانه صهیونیست ها و امریکا علیه ایران کردند.

به گفته وی، تامین داروهای موردنیاز بیماران خاص از دیگر برنامه های جمعیت هلال احمر در عملیات امداد و نجات است و به گونه ای عمل شده که جای نگرانی برای مردم وجود نداشته باشد.

رییس جمعیت هلال احمر تصریح کرد: داروخانه‌های هلال احمر هم به صورت ۲۴ ساعته فعال و در حال خدمت رسانی به مردم هستند ضمن اینکه مراکز توانبخشی‌ جمعیت هلال احمر نیز مشغول فعالیت و خدمت رسانی مستمر به مراجعه کنندگان هستند.

کولیوند افزود: هلال احمر در مجموع دارای حدود ۴ میلیون نیروی داوطلب جوان است که به صورت جهادی و با ایثار پای کار حاضر شده و بدون وقفه با روحیه ای عالی به مردم خدمت رسانی می کنند.

