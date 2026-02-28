سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
ذخایر استراتژیک دارو و سرم در شرایط پایدار و کافی قرار دارد/تیم ملی سلامت با اطمینان خاطر در کنار مردم است
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، با تأکید بر آمادگی کامل نظام سلامت در پی حوادث اخیر اعلام کرد: ذخایر استراتژیک دارو، سرم و اقلام حیاتی در وضعیت پایدار و کافی قرار دارد و هیچگونه کمبودی در تأمین نیازهای درمانی وجود ندارد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسین کرمانپور، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشریح اقدامات انجامشده در پی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، اظهار کرد: از همان ساعات اولیه صبح، جلسه ستاد مدیریت بحران وزارت بهداشت تشکیل شد و بلافاصله به دانشگاههای علوم پزشکی اعلام آمادهباش داده شد؛ بهگونهای که بخش درمانی بهصورت ۱۰۰ درصد فعال شد و مراکز بهداشتی نیز طبق روال، برخی بهصورت ۲۴ ساعته و برخی در ساعات اداری، خدمات خود را ارائه میکنند.
وی افزود: به دلیل ازدحام در خیابانها، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موتورسیکلت به چند بیمارستان مراجعه کرد تا از نزدیک مجروحان و مصدومان را عیادت کرده و دستورات لازم را در مراکز درمانی مربوطه صادر کنند.
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت با بیان اینکه آمار نهایی همچنان در حال تجمیع از سراسر کشور است، گفت: در حال حاضر آمار کامل در دست نیست، اما تعداد مصدومان و شهدا عمدتاً از میان مردم عادی هستند. همانطور که اطلاع دارید، یکی از مدارس در میناب مورد حمله قرار گرفت که تا این لحظه نزدیک به ۷۳ نفر از دانشآموزان متأسفانه به شهادت رسیدهاند و بیش از ۹۰ نفر نیز مصدوم شدهاند. همچنان روند امدادرسانی ادامه دارد و امیدواریم خداوند به مادران، پدران و خانوادههای آنان صبر عطا کند. متأسفانه برخی از والدین و تعدادی از کادر آموزشی آن مرکز نیز به شهادت رسیدهاند.
کرمانپور درباره وضعیت ذخایر دارویی و تجهیزات استراتژیک تصریح کرد: در زمینه ذخایر دارویی و سرم و سایر اقلام استراتژیک، در حال حاضر مشکلی وجود ندارد. تجربه بهدستآمده در جنگ ۱۲ روزه گذشته موجب شده ذخایر کافی در اختیار داشته باشیم. در صورتی که استانی با حجم بیشتری از حوادث مواجه شود، استانهای هم جوار به کمک آن خواهند آمد. از نظر ذخایر خون نیز مشکلی وجود ندارد، اما با توجه به ماه مبارک رمضان و تمایل مردم به اهدای خون، توصیه میکنیم شهروندان نسبت به اهدای خون اقدام کنند تا در صورت تداوم جنگ و حملات دشمن، با کمبود ذخایر خونی مواجه نشویم.
وی خاطرنشان کرد: از نخستین ساعات صبح اعلام شد که هزینههای درمان مجروحان حوادث ناشی از جنگ بهصورت رایگان محاسبه خواهد شد و این موضوع به مراکز درمانی ابلاغ شده است.
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت همچنین به توصیههای این وزارتخانه به مردم اشاره کرد و گفت: مهمترین توصیه، حفظ خونسردی است؛ هیچ عنصری ارزشمندتر از حفظ آرامش نیست. شهروندان نقاط امن منزل و محل زندگی خود را شناسایی کنند تا در مواقع لزوم به آن پناه ببرند. هنگام انفجار، با بستن گوشها و باز گذاشتن دهان و دراز کشیدن سریع روی زمین، میتوانند از آسیب بیشتر جلوگیری کنند.
وی افزود: شهروندان بسته کمکهای اولیه را به همراه آب آشامیدنی در نقطهای امن نگهداری کنند تا در صورت نیاز در دسترس باشد. افرادی که بیماری مزمن دارند یا در منزل بیمار دارند، داروهای مورد نیاز را در همان محل امن ذخیره و شارژ کنند تا با کمبود مواجه نشوند.
کرمانپور با درخواست از مردم برای پرهیز از مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی تصریح کرد: همانند دوره قبل، از شهروندان میخواهیم در صورتی که بیماری خاص یا شرایط اورژانسی ندارند، از مراجعه غیرضروری به بیمارستانها خودداری کنند و ابتدا به مطبها و کلینیکهای معمولی مراجعه کنند تا در صورت لزوم از سوی همکاران ما به بیمارستان ارجاع شوند.
وی با اشاره به تجربه دوره قبل گفت: اگر در کوچهها و معابر حملهای صورت گرفت و محل مملو از نخاله شد، شهروندان کمک کنند مسیر برای تردد آمبولانسها و نیروهای امدادی باز شود تا انتقال مجروحان با سرعت بیشتری انجام گیرد. همچنین در زمان تجاوز هوایی، از قرار گرفتن کنار پنجرهها، پشتبامها و نقاطی که احتمال اصابت موج انفجار یا پرتاب اشیا وجود دارد، خودداری کنند و کنار شیشهها نایستند.
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت تأکید کرد: از والدین میخواهیم در حضور کودکان و سالمندان و بیماران مزمن، از بیان اخبار تلخ و نگرانکننده مربوط به جنگ خودداری کنند؛ چراکه کودکان ممکن است در لحظه واکنشی نشان ندهند، اما در آینده دچار آسیبهای روانی شوند.
وی ادامه داد: تا حد امکان از خروج غیرضروری از منزل خودداری شود و فرصت حضور در محیط امن خانه و کنار خانواده مغتنم شمرده شود. این موضوع به خلوتتر شدن خیابانها و تسهیل تردد آمبولانسهای ۱۱۵ و سایر نیروهای امدادی کمک میکند. در صورت امکان، شهروندان شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان و شیراز که ممکن است با خطرات بیشتری مواجه باشند، میتوانند به مناطق امنتر مراجعه کنند.
کرمانپور در پایان تأکید کرد: تیم ملی سلامت با اطمینان خاطر در کنار مردم است و خدمات خود را ادامه میدهد. شهروندان در مواقع اورژانسی میتوانند با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند و در صورت داشتن هرگونه ایراد یا اعتراض نیز از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ موضوع را اعلام کنند.