سخنگوی جمعیت هلال احمر کشور در گفتگو با ایلنا:
شهادت ۵۷ دانش آموزان و کادر مدرسه در میناب/ ۲۰ استان کشور هدف حمله قرار گرفتند
سخنگوی جمعیت هلال احمر کشور، از شهادت ۵۷ دانش آموز به همراه کادر مدرسهای در میناب واقع در استان هرمزگان خبر داد.
مجتبی خالدی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: به محض اینکه از اصابت حملات اطلاع پیدا کردیم، مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر در حالت آماده باش قرار گرفت. تمام پایگاههای جمعیت هلال احمر در سطح کشور و تیمهای جستجو و نجات در سراسر کشور تیمهای زندهیاب و آواربرداری به حالت آماده باش در آمده اند.
وی افزود: تا این لحظه مهمترین اتفاقی که رخ داده است آسیب دیدگی یک مدرسه در شهر میناب است و نزدیک به ۵۷ نفر از دانش آموزان و کادر مدرسه شهید شده اند. در بیش از ۲۰ استان کشور اصابت صورت گرفته و جمعیت هلال احمر برای تیمهای امدادی در هماهنگی لازم قرار دارد.