شهادت ۵۷ دانش آموزان و کادر مدرسه در میناب/ ۲۰ استان کشور هدف حمله قرار گرفتند

مجتبی خالدی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: به محض اینکه از اصابت حملات اطلاع پیدا کردیم، مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر در حالت آماده باش قرار گرفت. تمام پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سطح کشور و تیم‌های جستجو و نجات در سراسر کشور تیم‌های زنده‌یاب و آواربرداری به حالت آماده باش در آمده اند.

وی افزود: تا این لحظه مهمترین اتفاقی که رخ داده است آسیب دیدگی یک مدرسه در شهر میناب است و نزدیک به ۵۷ نفر از دانش آموزان و کادر مدرسه شهید شده اند. در بیش از ۲۰ استان کشور اصابت صورت گرفته و جمعیت هلال احمر برای تیم‌های امدادی در هماهنگی لازم قرار دارد.

انتهای پیام/