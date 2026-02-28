به گزارش ایلنا، نشست کمیته بحران در ستاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل شد. در نخستین دقایق شنیده شدن صدای انفجار در تهران کمیته بحران ستاد روابط عمومی با حضور مسعود آسیما، مدیر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه در ساختمان ستاد مرکزی برگزار شد.

در نشست شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تجربیات جنگ ۱۲ روزه و تلاش تیم روابط عمومی دانشگاه بر انعکاس تلاش‌ها و زحمات کادر درمان و امیدآفرینی در این شرایط تاکید کرد و با اشاره به اینکه جلسات بحران بیمارستان‌ها تشکیل خواهند شد از روابط عمومی‌ها خواست پیگیر مصوبات رسانه‌ای این جلسات باشند.

همچنین بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران به حالت آماده‌باش درآمدند.

