سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد:
بیمارستانهای کشور در حالت آمادهباش قرار دارد/ تعداد مجروحان بعد از محرز شدن اعلام میشود
به گزارش ایلنا، کرمانپور؛ سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: با شنیده شدن صدای انفجار آمبولانسها به مناطق مرکزی تهران اعزام شده و بیمارستانها در حالت آماده باش قرار دارند.
وی افزود:تعداد احتمالی مجروحان و مناطق دقیق پس از محرز شدن اعلام میشود.