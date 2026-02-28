به گزارش ایلنا، کرمانپور؛ سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: با شنیده شدن صدای انفجار آمبولانس‌ها به مناطق مرکزی تهران اعزام شده و بیمارستان‌ها در حالت آماده باش قرار دارند.

وی افزود:تعداد احتمالی مجروحان و مناطق دقیق پس از محرز شدن اعلام می‌شود.

