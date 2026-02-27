پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت سالروز تأسیس نهاد امور تربیتی و هفته تربیت اسلامی
وزیر آموزش و پرورش به مناسبت سالروز تأسیس نهاد امور تربیتی و هفته تربیت اسلامی پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش به مناسبت سالروز تأسیس نهاد امور تربیتی و هفته تربیت اسلامی پیامی صادر کرد. متن پیام وزیر آموزش و پرورش به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسولًا مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَة
با درود به روح پرفتوح حضرت امام خمینی (ره) و شهدای والامقام انقلاب اسلامی، بهویژه شهیدان رجایی و باهنر، بنیانگذاران نهاد مقدّس امور تربیتی که با نگاهی ژرف، مسیر تعلیم و تربیت رسمی نسل آینده این مرز و بوم را بنیان نهادند.
هفته امور تربیتی و تربیت اسلامی، فرصت مغتنمی است برای قدردانی از مربیان سخت کوشی که پرچمدار پرورش ایمان، هویت ملی و مذهبی و اخلاق و امید در نهاد دانشآموزان هستند.
از این روی، فرارسیدن هشتم اسفند، سالروز تأسیس نهاد امور تربیتی و هفته تربیت اسلامی را که در سال جاری به شعار «پرورشی نوین، برای ایران، برای مدرسه» مزین شده را صمیمانه محضر تمامی مربیان فرهیخنه، پرتلاش و دلسوز کشور عزیزمان، تبریک میگویم.
تقارن این هفته با طلیعه ماه مبارک رمضان و ماه ضیافت الهی، فرصتی مناسبی است برای تقویت انس با قرآن و تعمیق آموزههای تربیتی، خودسازی و تقوا و بهترین ایام برای ترویج فضائل اخلاقی و نهادینهسازی ارزشهای دینی در مدارس است؛ ظرفیتی که میتواند تربیت دینی نسل نو را ماندگارتر سازد.
آنچه مسلم است، در عصر تحولات شتابان امروز، رویکرد «پرورشی نوین» ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ رویکردی مبتنی بر مدرسهمحوری، مشارکت فعال دانشآموزان، همافزایی میان مربیان و اولیا، بهرهمندی از فناوریهای نوین و تقویت مهارتهایی نظیر: مسئولیتپذیری، تفکر خلاق، کارگروهی و توانایی حل مسأله در کنار تربیت دینی و اخلاقی که همسو با سیاستهای تحولآفرین دولت در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و تحقق عدالت آموزشی و پرورشی است.
بیشک نهاد امور تربیتی، در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و با ابتنا به مفاهیم متعالی سند تحول بنیادین، میتواند کانون بالندگی هویت، ایمان، امید و نشاط اجتماعی در مدارس باشد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مربیان شهید، بهویژه شهید حسین بابری و قدردانی از تلاشهای ستودنی مربیان و معلمان فداکار میهن عزیزمان، این روز خجسته را به همه فعالان عرصه تعلیم و تربیت، بویژه معاونان و مربیان پرورشی، تبریک میگویم و امیدآن دارم با بهرهمندی از برکات ماه پر فیض رمضان، در تربیت نسلی مؤمن، دانا، توانا و امیدوار برای ایران اسلامی موفق و مؤید باشید.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته