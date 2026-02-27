آخرین وضعیت محدودیتهای ترافیکی و جوی در جادهها/جاده چالوس یکطرفه میشود
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از اعمال محدودیتهای ترافیکی در برخی از جادههای کشور در روز جمعه ۸ اسفند ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلینیا اعلام کرد: وضعیت ترافیکی تمامی محورهای مواصلاتی کشور امروز عادی و روان است، اما به دلیل شرایط جوی و افزایش حجم ترافیک، محدودیتهایی در برخی از جادهها اعمال میشود.
سرهنگ قلینیا درباره وضعیت جوی کشور گفت: در حال حاضر، بارش باران در برخی از محورهای استانهای آذربایجان غربی و اردبیل پیشبینی شده است که رانندگان باید با احتیاط کامل و سرعت مجاز تردد کنند.
مسدود بودن محورهای غیرشریانی و فصلی
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از مسدود بودن برخی از محورهای غیرشریانی و فصلی خبر داد:
محور پونل – خلخال
محور هشتگرد – طالقان
محور پاتاوه – دهدشت
محور گنجنامه – تویسرکان
محور سروآباد – پاوه (گردنه تته)
محور سیسخت – پادنا (رفت و برگشت)
محور وازک – بلده
اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای اصلی
سرهنگ قلینیا همچنین به محدودیتهای ترافیکی ویژه در محورهای پر تردد اشاره کرد.
در جاده چالوس، از ساعت ۱۲:۰۰ امروز، تردد خودروها به مقصد چالوس از آزادراه تهران–شمال محدود خواهد شد.
همچنین از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰، مسیر پل زنگوله به سمت چالوس بهطور کامل مسدود میشود.
از ساعت ۱۵:۰۰ همان روز، تردد از مرزنآباد به تهران بهصورت یکطرفه (شمال به جنوب) خواهد بود و این وضعیت تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه دارد.
جاده هراز
در محور هراز تردد کامیونها و کامیونتها (بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) ممنوع خواهد بود همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیتهای مقطعی یکطرفه در محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان اعمال خواهد شد.
محدودیت ترافیکی در محور فشم
در محور فشم نیز از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز جمعه ۸ اسفند، تردد در محدوده پل حاجیآباد یا پیچ کلیکان به سمت خروجی فشم بهصورت یکطرفه خواهد بود.
توصیه به رانندگان
پلیس راهور از تمامی رانندگان خواسته است تا از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت نیاز به تردد در مسیرهای تحت محدودیت، به اطلاعیههای ترافیکی توجه کنند و با رعایت کامل قوانین رانندگی، از بروز حوادث جلوگیری کنند.