«صادق حسین‌زاده ملکی» معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا شما برنامه‌ای برای دانش‌آموزان بازداشتی آزاد شده دارید تا از نظر تحصیلی دچار افت نشوند و بتوانند مشکلات آموزشی ناشی از بازداشت را جبران کنند تا به سمت ترک تحصیل سوق داده نشوند؟ گفت: یکی از برنامه‌هایی که ما در طول همین یک ماه گذشته آن را دنبال کردیم، برگزاری بیش از ۳۰۰۰ جلسه مشاوره‌‌ای برای دانش‌آموزان عزیزمان بود که گرفتار این قضیه شده بودند. بعضا این جلسات سه تا هفت جلسه هم ادامه پیدا می‌کرد تا دانش‌آموزان به خوبی به فضای مدرسه برگردند.

وی افزود: البته می‌دانید که عمده این افراد آزاد شدند و مراحل خدمات مشاوره‌ای که ارائه می‌دهیم، پس از بازداشت صورت گرفته است. هم‌اکنون نیز در حال برگزاری، توسعه و تقویت این جلسات هستیم. این خدمات هم از جنس خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی، هم تبیینی و هم بخش مهمی از آن‌ها ناظر به خدمات تحصیلی است.

ملکی تاکید کرد: ما معتقدیم که هر چه قدر دانش‌آموزان عزیزمان به فضای امن مدرسه مراجعه کنند و از آن بهره‌مند شوند، می‌توان آنان را از مخاطرات اجتماعی و خطرناک خارج از این محیط‌ها در امان نگه داشت.

وی اضافه کرد: البته نه فقط دانش‌آموزان بلکه تعداد زیادی از این افرادی که گرفتار این ماجرا شدند، نوجوان‌هایی بودند که سال‌ها قبل ترک تحصیل کردند. در حال پیگیری وضعیت این افراد نیز هستیم تا بتونیم آنان را به فضا و نهاد مدرسه برگردانیم.

