افزایش ۴۵۰۰۰ درصدی بودجه آب در شورای شهر تهران؛ هشدار درباره تابستان ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار ایلنا، سال ۱۴۰۴، سال آبی سختی برای ایران و تهران بود. در تابستان و پاییز، اخبار کم‌آبی و نگرانی از بحران آب، تیتر یک بسیاری از رسانه‌ها شد. با این حال، مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران، چند ماه پیش هشدار داده بود که اگرچه این دوره کم‌آبی را پشت سر خواهیم گذاشت، اما باید از هم‌اکنون نگران تابستان خشک پیش رو بود. به همین بهانه با وی گفت‌وگو کردیم تا اقدامات پیشگیرانه شورای شهر برای تابستان آتی را جویا شود.

مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران، با تشریح اقدامات پیشگیرانه این نهاد برای گذر از تابستان پیش رو، از افزایش چشمگیر بودجه حوزه آب در این دوره خبر داد.

عضو شورای شهر با بیان اینکه از ابتدای دوره ششم موضوع آب به عنوان یک اولویت اصلی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: نظام مسائل آب در مناطق ۲۲ گانه شناسایی و برای هر مشکل، راهکارهای مشخصی همراه با تخصیص بودجه مناسب تدوین شد. در حالی که بودجه اولیه این حوزه در ابتدای دوره تنها ۳۹ میلیارد تومان بود. امروز شاهد تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های مرتبط با آب هستیم که رشدی بیش از ۴۵۰۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به جزئیات این بودجه افزود: بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان صرف تعریف و اجرای ۱۰۳ پروژه در مناطق مختلف شده است. این پروژه‌ها شامل احداث مخازن ذخیره آب، توسعه شبکه انتقال، احداث تصفیه‌خانه‌های محلی و هوشمندسازی سیستم‌های آبیاری فضای سبز می‌شود.

نجات درختان تهران با اولویت "پساب"

پیرهادی با تأکید بر اینکه استفاده از پساب، کلیدی‌ترین راهکار برای حفظ فضای سبز شهر است، تصریح کرد: مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه آبرسانی به فضای سبز، به ویژه تمرکز بر تصفیه و انتقال پساب، توانسته است از خشک شدن تعداد قابل توجهی از درختان شهر جلوگیری کند. زیرساخت‌هایی نظیر ایستگاه‌های پمپاژ و مخازن ذخیره نیز در همین راستا تقویت شده است.

ورود به حوزه آب شرب؛ از سد طالقان تا سد لار

عضو شورای شهر با اشاره به اینکه تأمین آب شرب اگرچه وظیفه مستقیم شهرداری نیست، اما به دلیل دغدغه نسبت به معیشت شهروندان، شورا در این حوزه نیز ورود کرده است. وی در این باره توضیح داد: سال گذشته بودجه‌ای برای انتقال آب از سد طالقان اختصاص یافت. امسال نیز ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای هدایت نشتی سد لار در نظر گرفته شده است. همچنین برای کنترل مصرف مشترکان پرمصرف، به ویژه در مجموعه‌های عمومی مانند مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز نظامی، ۱۰۰۰ میلیارد تومان جهت تأمین وسایل کاهنده مصرف بودجه‌ریزی شده است.

۱۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل تصفیه‌خانه‌های بزرگ

پیرهادی از توافق با وزارت نیرو برای تأمین مالی چهار تصفیه‌خانه بزرگ مقیاس خبر داد و گفت: بر اساس اعلام شرکت آب و فاضلاب، ساخت این تصفیه‌خانه‌ها که در غرب دریاچه چیتگر، منطقه ۲۲ (خرگوش‌دره و لوزان) و دو نقطه دیگر شهر احداث می‌شوند، کمک شایانی به محیط زیست و تأمین آب پایدار برای بوستان‌های جنگلی خواهد کرد. به همین منظور، تنها برای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پیشبرد این پروژه‌ها مصوب شده است.

طرح جامع آب خام؛ نقشه راه آینده تهران

عضو شورای شهر در پایان از نهایی شدن "طرح جامع آب خام فضای سبز" برای مناطق ۲۲گانه خبر داد و گفت: این سند که به زودی برای تصویب به صحن شورا ارائه می‌شود، به طور دقیق مشخص می‌کند هر نقطه از شهر چه میزان فضای سبز دارد، به چه میزان آب نیاز دارد و منابع تأمین آن از کجاست. به موازات آن، طرح جامع فضای سبز نیز تکمیل شده است.

وی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی شده برای شرایط بحرانی‌تر خاطرنشان کرد: حتی اگر میزان آب در دسترس کاهش یابد، با تمهیدات فعلی و برنامه‌های آتی، اجازه نخواهیم داد به فضای سبز و طراوت کنونی شهر آسیبی وارد شود.

