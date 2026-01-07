«احتراماً همان گونه که مستحضرید متأسفانه گسترش برخی بی‌نظمی‌ها به مراکز درمانی منجر به بروز درگیری و اختلال در روند خدمات رسانی به بیماران گردید. این امر نه تنها آرامش لازمه محیط درمان را بر هم می‌زند، بلکه موجب برخوردهای نامناسب با کادر شریف درمان و ایجاد اخلال جدی در امر حیاتی رسیدگی به مراجعین می‌شود.

بدین وسیله ضمن تقدیر از خدمات فداکارانه پرسنل محترم نیروی انتظامی و تمامی عوامل تأمین امنیت جامعه، استدعا دارم در راستای حفظ حرمت و امنیت بی چون و چرای مراکز درمانی و نیز صیانت از شان و کرامت کادر سلامت که پیشانی خدمتگزاری به مردم بزرگوار ایران هستند، تمهیدات حفاظتی و نظارتی ویژه ای اتخاذ فرمایید تا از ورود حضور و تعقیب افراد غیرمرتبط در مراکز درمانی ممانعت به عمل آید.

بی تردید، تأمین امنیت فیزیکی و آرامش روانی این مراکز سنگ بنای ارائه خدمات درمانی مطلوب و بی وقفه به هموطنان عزیز می‌باشد.

همچنین با عنایت به نگاه اجتماعی و مردمی جنابعالی، انتظار می‌رود در جهت تقدیر و دلجویی شایسته از کادر درمانی زحمتکش و بزرگوار این مراکز بخصوص شهرستان در ایلام که در آن حادثه دچار آسیب و ناخرسندی گردیدند، اقدامات مقتضی و جبران کننده‌ای به عمل آید.

این اقدام، نه تنها احترام به مقام بلند خدمتگزاری این عزیزان است بلکه ضامن حفظ روحیه و تداوم خدمت رسانی با کیفیت آنان به آحاد مردم خواهد بود.»