نامه نظام‌پزشکی به فرمانده انتظامی

نامه نظام‌پزشکی به فرمانده انتظامی
محمد رئیس زاده، رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور در نامه‌ای خطاب به سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تأکید بر لزوم تقویت امنیت مراکز درمانی، خواستار دلجویی و حمایت از کادر درمان شد که در حوادث اخیر دچار آسیب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان نظام پزشکی، در نامه محمد رئیس‌زاده آمده است:

«احتراماً همان گونه که مستحضرید متأسفانه گسترش برخی بی‌نظمی‌ها به مراکز درمانی منجر به بروز درگیری و اختلال در روند خدمات رسانی به بیماران گردید. این امر نه تنها آرامش لازمه محیط درمان را بر هم می‌زند، بلکه موجب برخوردهای نامناسب با کادر شریف درمان و ایجاد اخلال جدی در امر حیاتی رسیدگی به مراجعین می‌شود.

بدین وسیله ضمن تقدیر از خدمات فداکارانه پرسنل محترم نیروی انتظامی و تمامی عوامل تأمین امنیت جامعه، استدعا دارم در راستای حفظ حرمت و امنیت بی چون و چرای مراکز درمانی و نیز صیانت از شان و کرامت کادر سلامت که پیشانی خدمتگزاری به مردم بزرگوار ایران هستند، تمهیدات حفاظتی و نظارتی ویژه ای اتخاذ فرمایید تا از ورود حضور و تعقیب افراد غیرمرتبط در مراکز درمانی ممانعت به عمل آید.

بی تردید، تأمین امنیت فیزیکی و آرامش روانی این مراکز سنگ بنای ارائه خدمات درمانی مطلوب و بی وقفه به هموطنان عزیز می‌باشد.

همچنین با عنایت به نگاه اجتماعی و مردمی جنابعالی، انتظار می‌رود در جهت تقدیر و دلجویی شایسته از کادر درمانی زحمتکش و بزرگوار این مراکز بخصوص شهرستان در ایلام که در آن حادثه دچار آسیب و ناخرسندی گردیدند، اقدامات مقتضی و جبران کننده‌ای به عمل آید.

این اقدام، نه تنها احترام به مقام بلند خدمتگزاری این عزیزان است بلکه ضامن حفظ روحیه و تداوم خدمت رسانی با کیفیت آنان به آحاد مردم خواهد بود.»

