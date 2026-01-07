خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فعالیت ۵۰ خودروی سوخت‌رسان سیار در پایتخت

فعالیت ۵۰ خودروی سوخت‌رسان سیار در پایتخت
کد خبر : 1738627
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از فعالیت ۵۰ خودروی سوخت‌رسان سیار در پایتخت خبر داد و گفت: این طرح با هدف کاهش صف‌های طولانی، مدیریت ترافیک و جبران کمبود جایگاه‌های سوخت اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا، مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به کمبود جایگاه‌های سوخت در پایتخت گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ خودروی سوخت‌رسان سیار در سطح شهر تهران فعال هستند که با هدف کاهش کمبود جایگاه‌های پمپ‌بنزین، مدیریت صف‌های طولانی و جلوگیری از ایجاد ترافیک و نارضایتی شهروندان به کار گرفته شده‌اند. 

وی با بیان اینکه کمبود جایگاه‌های سوخت در برخی مناطق موجب تشکیل صف‌های ممتد و برهم خوردن آرامش شهروندان می‌شود، افزود: برای جبران این کمبودها، علاوه بر راه‌اندازی جایگاه‌های تک‌سکو، از ظرفیت جایگاه‌های سوخت سیار نیز استفاده کرده‌ایم. این خودروهای سوخت‌رسان توسط بخش خصوصی و با دریافت مجوز از شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در سطح شهر فعالیت می‌کنند. 

اقوامی‌پناه تصریح کرد: محل استقرار خودروهای سوخت‌رسان سیار با هماهنگی شهرداران مناطق تعیین می‌شود و این خودروها در نقاط مشخص‌شده مشغول خدمت‌رسانی به شهروندان هستند. در حال حاضر در اغلب مناطق تهران از جمله مناطق یک و دو و برخی دیگر از مناطق، خودروهای سوخت‌رسان حضور فعال دارند. 

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران هدف اصلی از اجرای این طرح را کاهش صف‌های طولانی و رفع مشکلات ناشی از کمبود جایگاه‌های سوخت عنوان کرد و گفت: برنامه شهرداری تهران توسعه تدریجی ناوگان خودروهای سوخت‌رسان سیار است. در فاز گذشته و طی یکی دو ماه اخیر، ۱۶ خودروی جدید به این ناوگان اضافه شده و در برنامه داریم تا طی دو ماه آینده ۲۰ خودروی دیگر نیز به ظرفیت موجود افزوده شود. 

وی درخصوص تعرفه‌ها و قیمت‌گذاری سوخت تأکید کرد: قیمت سوخت مطابق نرخ‌های مصوب است؛ به‌طور مثال بنزین معمولی با نرخ لیتری ۵ هزار تومان عرضه می‌شود و قیمت بنزین سوپر نیز مشخص است. علاوه بر قیمت سوخت، برای هر مرحله سوخت‌گیری کارمزدی دریافت می‌شود که میزان آن توسط فرمانداری تهران تعیین شده و دریافت هرگونه مبلغ مازاد بر این تعرفه ممنوع است. 

به گزارش شهر، اقوامی‌پناه خاطرنشان کرد: شهرداری تهران به‌طور مستمر بر عملکرد خودروهای سوخت‌رسان نظارت دارد و مأموران نظارتی در سطح شهر قیمت‌های دریافتی را با تعرفه‌های مصوب فرمانداری مقایسه می‌کنند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف و دریافت مبلغ اضافی، برخورد قانونی انجام خواهد شد. همچنین مجموعه‌های ارائه‌دهنده این خدمات نیز نظارت داخلی دارند تا از بروز هرگونه تخلف جلوگیری شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی