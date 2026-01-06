معاون رئیس جمهور:
مشکلات ارزی و تأمین مالی تکمیل تصفیهخانه بندرعباس را پیگیری میکنم
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با تأکید بر ضرورت تسریع در بهرهبرداری کامل از پروژه تصفیهخانه فاضلاب بندرعباس برای رفع آلودگیهای دیرینه دریایی، اعلام کرد که شخصاً مشکلات ارزی و تأمین مالی باقیمانده این طرح را در سطوح عالی دولت پیگیری میکنم تا اطمینان حاصل شود که این پروژه حیاتی با توقف مواجه نخواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان هرمزگان، شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، امروز سهشنبه در حاشیه بازدید از پروژه بازچرخانی فاضلاب شهری بندرعباس، اعلام کرد: سازوکارهای مالی لحاظ شده در این طرح، میتواند به عنوان الگویی شاخص برای رفع موانع تأمین مالی پروژههای تصفیه فاضلاب در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی با ابراز خرسندی از پیشرفت فیزیکی قابل توجه پروژه و تأیید کیفیت خروجی آن مطابق با استانداردهای منابع پذیرنده، بر اهمیت این طرح کلان زیرساختی به عنوان یکی از پروژههای شاخص محیط زیستی کشور تأکید کرد.
رئیس سازمان محیط زیست، این پروژه را از سه جنبه حیاتی برای کشور مهم برشمرد: نخست، با توجه به محدودیت جدی منابع آب، این طرح با هدف استفاده از پسابها، به تحقق منویات قانون برنامه هفتم توسعه در استفاده از آبهای نامتعارف یاری میرساند. دوم، اجرای آن موجب رفع آلودگیهای محیط زیست و حفاظت از اکوسیستمها و زیستگاههای دریاییخواهد شد. سوم، این پروژه همزمان به رفع مزاحمت شهروندان ناشی از بوی نامطبوع و حفظ بهداشت شهری کمک میکند.
انصاری با اشاره به سابقه بیش از دو دهه مواجهه استان با این معضل، قول داد که شخصاً پیگیری کند تا مشکلات ارزی مطرح شده حتماً حل و فصل شده و نقشه راه و تأیید نهایی پروژه سپری شود تا این دستاورد محیط زیستی به عنوان انگیزهبخش برای سایر پروژهها مطرح گردد.
وی در پایان از تمامی بخشهای اجرایی و صنعتی که پای کار آمدند، تشکر کرد.