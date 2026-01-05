خبرگزاری کار ایران
قیمت برنج در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار اعلام شد
کد خبر : 1737876
طبق اعلام نرخنامه مصوب سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع برنج اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران؛ قیمت انواع برنج در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد. قیمت انواع برنج در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار به شرح ذیل است؛

  • انواع برنج دودی پرمحصول کیلویی ۳۲۵ هزار تومان
  • برنج هاشمی کیلویی ۳۳۲ هزار تومان
  • برنج دم سیاه کیلویی ۳۳۲ هزار تومان
  • برنج شیرودی کیلویی ۲۹۰ هزار تومان
  • برنج طارم اصل کیلویی ۳۳۲ هزار تومان
  • برنج فجر کیلویی ۳۱۸ هزار تومان
  • برنج قهوه ای کیلویی ۳۲۰ هزار تومان
  • انواع برنج معطر ایرانی کیلویی ۲۹۰ هزار تومان
  • برنج ندا کیلویی ۲۸۰ هزار تومان
  • برنج نیم دانه پرمحصول کیلویی ۱۷۰ هزار تومان
  • برنج نیم دانه معطر کیلویی ۲۴۵ هزار تومان
  • انواع برنج وارداتی آزاد کیلویی ۱۲۹ هزار تومان
  • نواع برنج وارداتی تنظیم بازار کیلویی ۱۲۹ هزار تومان
انتهای پیام/
