قیمت برنج در میادین و بازارهای میوه و ترهبار اعلام شد
طبق اعلام نرخنامه مصوب سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع برنج اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران؛ قیمت انواع برنج در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد. قیمت انواع برنج در میادین و بازارهای میوه و ترهبار به شرح ذیل است؛
- انواع برنج دودی پرمحصول کیلویی ۳۲۵ هزار تومان
- برنج هاشمی کیلویی ۳۳۲ هزار تومان
- برنج دم سیاه کیلویی ۳۳۲ هزار تومان
- برنج شیرودی کیلویی ۲۹۰ هزار تومان
- برنج طارم اصل کیلویی ۳۳۲ هزار تومان
- برنج فجر کیلویی ۳۱۸ هزار تومان
- برنج قهوه ای کیلویی ۳۲۰ هزار تومان
- انواع برنج معطر ایرانی کیلویی ۲۹۰ هزار تومان
- برنج ندا کیلویی ۲۸۰ هزار تومان
- برنج نیم دانه پرمحصول کیلویی ۱۷۰ هزار تومان
- برنج نیم دانه معطر کیلویی ۲۴۵ هزار تومان
- انواع برنج وارداتی آزاد کیلویی ۱۲۹ هزار تومان
- نواع برنج وارداتی تنظیم بازار کیلویی ۱۲۹ هزار تومان