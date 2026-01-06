توضیحات درباره وام ازدواج جوانان و بودجه اختصاص یافته در سال ۱۴۰۵

«علیرضا رحیمی» معاون امور جوانان وزارت ورزش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص آخرین تصمیم‌گیری‌ها درباره وام ازدواج گفت: وام ازدواج اساساً از منابع داخلی بانک‌ها تأمین می‌شود و وابستگی مستقیمی به وجود یا عدم وجود ردیف مستقل در قانون بودجه ندارد. این تسهیلات جزو قوانین تکلیفی و بالادستی کشور است و در قانون برنامه و تبصره‌های بودجه سنواتی پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: دولت نیز اعلام کرده که تمامی تبصره‌های بودجه ۱۴۰۴، از جمله تبصره ۱۵ بند ۳ با رقم ۲۷۰ همت برای وام ازدواج و فرزندآوری، در بودجه ۱۴۰۵ ابقا شده است. بنابراین نگرانی ایجاد شده بیشتر ناشی از سوءبرداشت و اطلاعات ناقص است و دلیل قانونی برای حذف وام ازدواج وجود ندارد.

رحیمی همچنین در پاسخ به سوال دیگر درباره اینکه پرداخت وام ازدواج در آستانه تغییراتی قرار دارد؟ خاطرنشان کرد: وام ازدواج نه در آستانه حذف است و نه الزام قانونی برای تغییر ماهوی آن در لایحه بودجه ۱۴۰۵ وجود دارد. این وام همچنان برقرار است و مجلس می‌تواند درباره افزایش یا کاهش سقف آن تصمیم‌گیری کند. علت شایعه حذف، عدم اشاره مجزا به وام ازدواج در تبصره‌های ابقاشده بود.

او افزود: آمار پرداخت نزدیک به ۵۰۰ هزار فقره وام ازدواج تا پایان آذر ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد. این سیاست حمایتی به‌طور جدی در حال اجراست و دولت خود را مکلف به تداوم حمایت از ازدواج جوانان می‌داند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش همچنین در پاسخ به این سوال که نسبت به ردیف بودجه اختصاص‌یافته در سال ۱۴۰۵ برای معاونت امور جوانان انتقاداتی مطرح کرده‌اید. با توجه به این انتقادات، برنامه‌ها و مأموریت‌های معاونت جوانان با این سطح از بودجه چه مسیری را طی خواهد کرد؟ گفت: با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، برنامه‌ها و مأموریت‌های معاونت جوانان ادامه خواهد یافت. افزایش ۱۰ همتی بودجه برنامه‌های مهارت‌آموزی و اشتغال جوانان توسط رئیس‌جمهور، پشتوانه‌ای مهم برای تداوم و توسعه برنامه‌های توانمندسازی نسل جوان است. این حمایت به معاونت اجازه می‌دهد مسیر برنامه‌های اشتغال، آموزش و توانمندسازی جوانان را با جدیت دنبال کند و حتی در شرایط محدودیت بودجه، اقدامات مؤثر برای جوانان ادامه یابد.

