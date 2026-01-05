وی خاطرنشان کرد: تلاش سازمان بهزیستی این است که تا پایان بهمن‌، مجمع عمومی شبکه ملی کلینیک‌های مددکاری اجتماعی برگزار و هیات‌مدیره آن انتخاب شود. اکنون هر کلینیکی برای پیگیری حقوق خود ناچار است به‌صورت فردی اقدام کند اما با ایجاد این شبکه و مدیریت صحیح آن، اعضای هیات‌مدیره می‌توانند نقش مؤثری در مسئولیت‌پذیری کلینیک‌ها، مطالبه‌گری و نظارت بر عملکرد آن‌ها داشته باشند. این شبکه‌سازی در واقع واگذاری امور مردم به خود آنها است.

فعالیت ۶۰ کلینیک مددکاری اجتماعی در کشور

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به وضعیت کلینیک‌های مددکاری اجتماعی در سازمان بهزیستی گفت: مددکاری اجتماعی در این سازمان سابقه خوبی دارد اما در سال‌های اخیر تضعیف شده است. پیش‌تر کلینیک‌های مددکاری اجتماعی فعال بودند اما با راه‌اندازی مراکز «مثبت زندگی»، پرونده‌ها از کلینیک‌ها گرفته و به این مراکز منتقل شد؛ در حالی که پایه اصلی این خدمات بر عهده کلینیک‌ها و مددکاران اجتماعی بود.

موسوی چلک افزود: تعطیلی کامل کلینیک‌های مددکاری اجتماعی رخ نداده است. اکنون حدود ۶۰ کلینیک مستقل فعالیت دارند و ۲۸۲ کلینیک نیز وجود دارند که در شیفت صبح به‌عنوان مراکز مثبت زندگی و در شیفت عصر به‌عنوان کلینیک مددکاری اجتماعی فعالیت می‌کنند همچنین کانونی وجود داشت که به‌نوعی غیرفعال شد.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه به جزئیات چهلمین سالروز مددکاری اجتماعی که فردا سه‌شنبه ۱۶ دی در سالن تلاش وزارت کشور برگزار می‌شود، پرداخت و گفت: حدود ۴۰ سال پیش روز ولادت حضرت علی (ع) به‌عنوان روز مددکار اجتماعی به‌صورت غیررسمی گرامی داشته شد و امسال چهلمین سال برگزاری این مناسبت است. رویکرد بهزیستی این بوده که سازمان‌های مختلف بتوانند جشن‌های مستقل برگزار کنند. خوشبختانه این سیاست اکنون نهادینه شده و دستگاه‌های مختلف روز ملی مددکار اجتماعی را گرامی می‌دارند.

موسوی چلک خاطرنشان کرد: اکنون حدود ۶۰ سازمان و دانشگاه در این زمینه همکاری دارند و امسال چهلمین سال برگزاری روز ملی مددکار اجتماعی را داریم و ششمین همایش بین‌المللی مددکاری اجتماعی نیز برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های جانبی این هفته گفت: پنل تخصصی و مراسم تحلیف فارغ‌التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه‌های مختلف نیز برگزار می‌شود. در این مراسم از 2 نفر نیز تقدیر خواهد شد؛ یک مددکار اجتماعی نخبه در حوزه آموزش و پژوهش و یک خیر که عمر خود را صرف فعالیت‌های خیرخواهانه در حوزه مددکاری اجتماعی کرده است همچنین از یک مؤسسه فعال در حوزه مددکاری اجتماعی که دارای جنبه بین‌المللی بوده اما ایرانی و مستقر در داخل کشور است، تجلیل خواهد شد.