خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محدودیت تردد و الزام تجهیزات زمستانی در محورهای شمالی کشور

محدودیت تردد و الزام تجهیزات زمستانی در محورهای شمالی کشور
کد خبر : 1736842
لینک کوتاه کپی شد.

سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به ادامه بارش‌های شدید برف و باران در استان‌های شمالی و غربی کشور، از هم‌وطنان خواست تا از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت، با رعایت کامل نکات ایمنی و تجهیزات زمستانی تردد کنند.

به گزارش ایلنا، سردار کرمی‌اسد با بیان اینکه امروز 13 دی ماه و فردا 14 دی ماه  استان‌های مازندران، گیلان، البرز، تهران، همدان، کرمانشاه، مرکزی و کردستان شاهد بارش برف و باران به ویژه در ارتفاعات و گردنه‌ها خواهند بود، اعلام کرد:در برخی محورهای این استان‌ها صرفاً تردد با استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر است و سیستم روشنایی خودرو یکی از ملزومات سفر در این شرایط به‌شمار می‌رود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی شدت بارش‌ها تا فردا، از هم‌وطنان درخواست داریم از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت، پیش از حرکت از سالم بودن سیستم‌های روشنایی، برف‌پاک‌کن، بخاری، و پر بودن باک سوخت خودرو اطمینان حاصل نمایند. همچنین تجهیزات زمستانی مانند زنجیرچرخ باید همراه خودرو باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی