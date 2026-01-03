محدودیت تردد و الزام تجهیزات زمستانی در محورهای شمالی کشور

به گزارش ایلنا، سردار کرمی‌اسد با بیان اینکه امروز 13 دی ماه و فردا 14 دی ماه استان‌های مازندران، گیلان، البرز، تهران، همدان، کرمانشاه، مرکزی و کردستان شاهد بارش برف و باران به ویژه در ارتفاعات و گردنه‌ها خواهند بود، اعلام کرد:در برخی محورهای این استان‌ها صرفاً تردد با استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر است و سیستم روشنایی خودرو یکی از ملزومات سفر در این شرایط به‌شمار می‌رود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی شدت بارش‌ها تا فردا، از هم‌وطنان درخواست داریم از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت، پیش از حرکت از سالم بودن سیستم‌های روشنایی، برف‌پاک‌کن، بخاری، و پر بودن باک سوخت خودرو اطمینان حاصل نمایند. همچنین تجهیزات زمستانی مانند زنجیرچرخ باید همراه خودرو باشد.

