تشکیل جامعه خیرین حامی معلولان با محوریت بهزیستی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان بهزیستی، سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در نشست هم‌اندیشی تشکیل جامعه خیرین حامی معلولین در مشهد اعلام کرد: استان خراسان رضوی به‌عنوان نخستین استان کشور، میزبان آغاز روند شکل‌گیری شعبه استانی جامعه خیرین حامی معلولین شده است. اقدامی که به گفته وی می‌تواند به الگویی فراگیر در سطح ملی تبدیل شود.

حسینی با اشاره به تجربه‌های موفق مردمی در کشور گفت: همان‌گونه که حرکت خیرین مدرسه‌ساز از جوار حرم مطهر رضوی آغاز شد و به یک جریان ملی اثرگذار تبدیل شد این امید وجود دارد که تشکیل جامعه خیرین حامی معلولین نیز با شروع از مشهد و خراسان رضوی، به مدلی گسترده و پایدار در سراسر کشور بدل شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر تغییر رویکرد این سازمان اظهار کرد: سازمان بهزیستی در مسیر یک چرخش تحول‌آفرین قرار گرفته است که محور آن شبکه‌سازی اجتماعی، اجتماع‌محوری و هدایت مشارکت‌های مردمی از شکل پراکنده و موردی به مسیرهای هدفمند و نظام‌مند است. به گفته وی، آغاز این روند از خراسان رضوی می‌تواند زمینه تعمیم این الگو به سایر استان‌ها را فراهم کند.

همراهی ۱۲۰ هزار داوطلب با بهزیستی

حسینی افزود: سیاست محوری سازمان بهزیستی، توسعه فعالیت‌های اجتماع‌محور و تقویت نقش مردم در حمایت و توانمندسازی جامعه هدف است به‌گونه‌ای که در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار گروه اجتماع‌محور با مشارکت حدود ۱۲۰ هزار داوطلب در سراسر کشور در حوزه‌های اجتماعی و تخصصی با این سازمان همکاری دارند.

وی با اشاره به نتایج بررسی‌های میدانی تصریح کرد: تجربه‌ها نشان می‌دهد در صورت فراهم بودن بستر مناسب، مددجویان می‌توانند از دریافت‌کنندگان صرف خدمات به کنشگران فعال اجتماعی تبدیل شوند و نقش مؤثری در فرآیندهای توانمندسازی و توسعه اجتماعی ایفا کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر ضرورت انسجام‌بخشی به مشارکت‌های خیرخواهانه گفت: ایجاد جامعه خیرین حامی معلولین و راه‌اندازی شعب استانی آن، امکان سامان‌دهی و جهت‌دهی هدفمند کمک‌های مردمی را در حوزه‌هایی مانند اشتغال، مسکن، ازدواج، مهارت‌آموزی و سایر برنامه‌های توانمندسازی افراد دارای معلولیت فراهم می‌کند تا منابع خیرین متناسب با نیازهای واقعی جامعه هدف هزینه شود.

