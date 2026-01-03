خبرگزاری کار ایران
هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس

میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۱۳ دی ماه) در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

به گزارش ایلنا،  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۲۳ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۱۸ و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

از ابتدای سال تاکنون کیفیت هوای تهران ۶ روز پاک، ۱۳۳روز قابل قبول، ۱۲۴روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۱ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز خطرناک بوده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم ‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم ‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

 

