خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس انجمن ملی نخبگان عنوان کرد:

نبود فرصت برابر برای حضور زنان در مدیریت کلان کشور/ مساله را جدی نگیرید سایر کشورها از ظرفیت زنان نخبه استفاده می کنند

نبود فرصت برابر برای حضور زنان در مدیریت کلان کشور/ مساله را جدی نگیرید سایر کشورها از ظرفیت زنان نخبه استفاده می کنند
کد خبر : 1736183
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس انجمن ملی نخبگان با انتقاد از نبود زنان در سطوح تصمیم‌گیری گفت: مسئله اصلی، نه کمبود توانمندی بلکه نداشتن فرصت برابر برای حضور در مدیریت کشور است.

به گزارش ایلنا، دکتر ابوذر شهپری، رئیس انجمن ملی نخبگان، در کنگره ملی بانوی ایرانی با تأکید بر نقش راهبردی زنان نخبه در توسعه کشور، اظهار کرد: امروز کشور با کمبود استعداد مواجه نیست، بلکه با اتلاف سرمایه انسانی به‌ویژه در حوزه زنان نخبه روبه‌روست. 

وی با طرح این پرسش که «چرا با وجود تحصیلات عالی و دستاوردهای علمی زنان، همچنان در سطوح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حضور کمرنگی دارند؟» افزود: مسئله زنان در ایران، توانمندی یا شایستگی نیست؛ مسئله اصلی، نبود فرصت برابر و سهم واقعی در مدیریت کلان کشور است. 

رئیس انجمن ملی نخبگان با اشاره به آمارهای جمعیتی کشور تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار رسمی، بیش از نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می‌دهند، اما سهم آنان از کرسی‌های مدیریتی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی، به‌هیچ‌وجه متناسب با این واقعیت جمعیتی نیست. 

شهپری ادامه داد: در بسیاری از کشورها، زنان امروز در دولت، پارلمان‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و حتی مدیریت‌های کلان جهانی نقش‌آفرینی می‌کنند، اما در کشور ما هنوز نگاه‌ها به حضور زنان در مدیریت، نگاه حداقلی و تشریفاتی است. 

وی با بیان اینکه زن نخبه سهمیه نیست، تأکید کرد: استفاده از زنان نخبه نه یک امتیاز ویژه و نه اقدامی نمادین است، بلکه ضرورتی برای توسعه پایدار کشور به شمار می‌رود. کشوری که نیمی از سرمایه انسانی خود را نادیده بگیرد، نمی‌تواند ادعای پیشرفت داشته باشد. 

رئیس انجمن ملی نخبگان با اشاره به نمونه‌های متعدد از زنان برجسته ایرانی در عرصه‌های علمی، فناوری، پزشکی، مهندسی و مدیریت بین‌المللی گفت: زنان ایرانی در سطح جهانی افتخارآفرین هستند، اما متأسفانه این افتخارها کمتر در ساختارهای تصمیم‌گیری داخلی کشور به رسمیت شناخته می‌شود. 

شهپری با تأکید بر مسئولیت دولت و حاکمیت خاطرنشان کرد: مطالبه ما روشن است؛ شایسته‌سالاری بدون نگاه جنسیتی، حضور واقعی زنان نخبه در طراحی سیاست‌ها نه صرفاً اجرای آن‌ها، و شفافیت در تصمیم‌سازی‌ها. اگر امروز این مسئله را جدی نگیریم، فردا شاهد استفاده دیگر کشورها از افتخارات و ظرفیت‌های زنان نخبه ایرانی خواهیم بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی