تدوین نقشه راه همکاری سازمان محیط زیست و دانشگاه علم و صنعت ایران

تدوین نقشه راه همکاری سازمان محیط زیست و دانشگاه علم و صنعت ایران
نشست بررسی ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانه دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان حفاظت محیط زیست، با هدف تقویت همکاری‌های علمی و هم‌افزایی میان دو نهاد، روز ۹ دی‌ماه در محل پارک پردیسان برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، در این نشست با تأکید بر اهمیت پیوند مؤثر میان سازمان و دانشگاه، هدفمند شدن پژوهش‌ها و فناوری‌ها را از الزامات سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح در حوزه محیط زیست دانست و گفت: علم زمانی اثربخش خواهد بود که قابلیت تبدیل به برنامه، سیاست و اقدام اجرایی را داشته باشد و طرح‌های توسعه بر پایه رویکردهای دانش‌بنیان و پژوهش‌محور طراحی و اجرا شوند.
 
وی بهره‌گیری نظام‌مند از نتایج طرح‌ها و پروژه‌های دانشگاهی را شرط لازم برای موفقیت برنامه‌ها و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها عنوان کرد و با ارزشمند دانستن همسویی اهداف دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان حفاظت محیط زیست، بر ضرورت تدوین نقشه راه مشترک همکاری از طریق برگزاری جلسات تخصصی و بررسی دقیق‌تر ظرفیت‌های طرفین در حوزه‌های آموزش، فرهنگ‌سازی، پژوهش و فناوری تأکید کرد.
 
در ادامه، مدیران دانشگاه علم و صنعت ایران با تشریح ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این دانشگاه در حوزه سرمایه انسانی، زیرساخت‌ها و تجهیزات علمی و فناوری، نمونه‌هایی از اقدامات موفق گذشته و برنامه‌ها و ایده‌های پیش‌رو در حوزه محیط زیست را ارائه کردند.
 
همچنین مدیران حوزه معاونت آموزش سازمان حفاظت محیط زیست با ارائه گزارشی از دستاوردهای آموزشی، پژوهشی و فناورانه سازمان و تشریح برنامه‌های آتی، زمینه‌ها و راهکارهای توسعه همکاری و هم‌افزایی میان دو نهاد را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
