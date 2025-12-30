خبرگزاری کار ایران
فعالیت مراکز شماره‌گذاری خودرو در روز ۱۰ دی‌ماه

کد خبر : 1735129
رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا از فعالیت مراکز شماره‌گذاری خودرو در تهران در روز چهارشنبه، ۱۰ دی‌ماه خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محسن باسره، رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا، درباره ساعات خدمت‌دهی مراکز شماره‌گذاری در تهران همزمان با تعطیلی پیشِ‌رو (۱۰ دی‌ماه) اعلام کرد: تمامی مراکز شماره‌گذاری خودرو در تهران، طبق روال گذشته، در روز ۱۰ دی‌ماه فعال بوده و به شهروندان خدمات ارائه خواهند داد. 

وی افزود: در صورت ایجاد هرگونه تغییر در روند فعالیت مراکز، اطلاع‌رسانی‌های لازم از سوی پلیس راهور انجام خواهد شد.

