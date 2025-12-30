فعالیت مراکز شمارهگذاری خودرو در روز ۱۰ دیماه
رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور فراجا از فعالیت مراکز شمارهگذاری خودرو در تهران در روز چهارشنبه، ۱۰ دیماه خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محسن باسره، رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور فراجا، درباره ساعات خدمتدهی مراکز شمارهگذاری در تهران همزمان با تعطیلی پیشِرو (۱۰ دیماه) اعلام کرد: تمامی مراکز شمارهگذاری خودرو در تهران، طبق روال گذشته، در روز ۱۰ دیماه فعال بوده و به شهروندان خدمات ارائه خواهند داد.
وی افزود: در صورت ایجاد هرگونه تغییر در روند فعالیت مراکز، اطلاعرسانیهای لازم از سوی پلیس راهور انجام خواهد شد.