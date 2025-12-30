به گزارش ایلنا، سرهنگ محسن باسره، رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا، درباره ساعات خدمت‌دهی مراکز شماره‌گذاری در تهران همزمان با تعطیلی پیشِ‌رو (۱۰ دی‌ماه) اعلام کرد: تمامی مراکز شماره‌گذاری خودرو در تهران، طبق روال گذشته، در روز ۱۰ دی‌ماه فعال بوده و به شهروندان خدمات ارائه خواهند داد.

وی افزود: در صورت ایجاد هرگونه تغییر در روند فعالیت مراکز، اطلاع‌رسانی‌های لازم از سوی پلیس راهور انجام خواهد شد.

