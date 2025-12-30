خبرگزاری کار ایران
نقش شهدا در تعمیق بصیرت جامعه انکارناپذیر است

معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور پیامی فرارسیدن یوم الله نهم دی ماه؛ «روز بصیرت» را گرامی داشت و از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون برای مردم بصیر و آگاه ایران اسلامی مسألت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از ایثار، متن پیام سید احمد موسوی به شرح زیر است: 

حماسه نهم دی ماه، مظهر بصیرت دشمن‌شناسی و وقت‌شناسی ملت شریف ایران اسلامی است که در مقابل فتنه‌ها و تبلیغات دروغین علیه کشور ایستادند و بار دیگر با ولایت تجدید میثاق نمودند. 

حضور حماسی و باشکوه مردم در راهپیمایی نهم دی ماه ۱۳۸۸ نشان از احساس تکلیف و بصیرت و هم‌چنین پیامی روشن به دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشت؛ پیامی قاطع که دست فتنه‌گران و جریان‌های رسانه‌ای را بر ملا ساخت و وحدت و یک‌صدایی ملت عزتمند ایران را به جهانیان نشان داد. 

بی‌تردید نقش شهدا در تعمیق بصیرت جامعه انکار ناپذیر است. آنان با ایثار جان و نثار خون پاک خویش از ارزش‌ها و باورهای ملی مذهبی اعتقادی و… این سرزمین دفاع نمودند و به راستی بصیرت جامعه میراث فداکاری‌ها و از خود گذشتگی‌های شهداست. 

فرارسیدن یوم الله نهم دی ماه که به درستی «روز بصیرت» نام‌گذاری شده است را گرامی می‌دارم و از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون برای مردم بصیر و آگاه ایران اسلامی مسألت دارم. 

انتهای پیام/
