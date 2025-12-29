رئیس پلیس راه راهور فراجا عنوان کرد:
انسداد مقطعی چند محور به دنبال بارشهای گسترده/ بیتوجهی به هشدارهای جوی و فوت مسافران
در پی بارش گسترده باران و برف در ۴۸ ساعت گذشته و تداوم ناپایداریهای جوی در بسیاری از استانهای کشور، پلیس راه راهور فراجا از انسداد مقطعی برخی محورهای مواصلاتی، اعمال محدودیتهای تردد و ممنوعیت عبور ناوگان سنگین در محور ایذه–دهدز خبر داد و از رانندگان خواست پیش از سفر، حتماً از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند.
به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمیاسد رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی کشور، اظهار کرد: در پی بارشهایی که طی ۴۸ ساعت گذشته در کشور رخ داده، بیش از ۱۷ استان شاهد بارش باران و برف بودهاند که این شرایط موجب انسداد مقطعی برخی محورهای مواصلاتی به دلیل آبگرفتگی، برف و کولاک شده است.
وی افزود: در حال حاضر گردنه شاه منصوری در استان چهارمحال و بختیاری و گردنه شاه ولایت در استان اصفهان به دلیل شرایط نامساعد جوی و ایمنی، مسدود هستند. همچنین یکی از محورهای فرعی استان خوزستان به علت آبگرفتگی دچار انسداد موقت شده است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به تداوم بارشها گفت: هماکنون بارش باران در محورهای منتهی به استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، مازندران و همچنین در جنوب استانهای خوزستان و هرمزگان گزارش شده است و بر اساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی، این وضعیت در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
سردار کرمیاسد تأکید کرد: با توجه به شرایط جوی و احتمال تشدید بارش برف در برخی استانها، ممکن است محدودیت تردد برای ناوگان سنگین در برخی محورها اعمال شود. در همین راستا، تردد ناوگان سنگین در محور ایذه–دهدز در استان خوزستان به دلیل بارندگی شدید و ورود سیلابها، تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است.
وی ادامه داد: همچنین در استان خوزستان، محور فرعی ملاثانی به علت بارندگی شدید و شرایط نامساعد ایمنی، در حال حاضر مسدود است و از رانندگان درخواست میشود از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به حوادث تلخ روزهای اخیر تصریح کرد: متأسفانه در ۲ روز گذشته، بیتوجهی برخی رانندگان به هشدارهای پلیس و شرایط جوی، منجر به غرقشدگی چند دستگاه خودرو و فوت سرنشینان آنها شد. این حوادث در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان رخ داده که ضرورت توجه جدی به هشدارها را بیش از پیش نشان میدهد.
سردار کرمیاسد از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، حتماً از آخرین وضعیت راهها از طریق سامانه ۱۴۱ سازمان راهداری و شماره ۱۲۰ پلیس راهور مطلع شوند و افزود: همراه داشتن تجهیزات زمستانی، بررسی فنی خودرو، اطمینان از سلامت سیستمهای روشنایی و رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی از ملزومات سفر در این شرایط جوی است.
بر اساس گزارش پلیس، وی در پایان تأکید کرد: پلیس راه با آمادگی کامل در محورهای مواصلاتی حضور دارد، اما همکاری رانندگان و پرهیز از سفرهای غیرضروری، نقش مهمی در پیشگیری از بروز حوادث و حفظ جان هموطنان دارد.