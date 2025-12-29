خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران طراحی و ساخته شد:

نخستین سامانه ناوبری خودروهای معدنی و کشاورزی با دقت بالا در ایران

نخستین سامانه ناوبری خودروهای معدنی و کشاورزی با دقت بالا در ایران
کد خبر : 1734574
لینک کوتاه کپی شد.

نخستین سامانه موقعیت‌یابی پیشرفته با قابلیت راهنمایی اپراتور در خودروهای معدنی و کشاورزی، با دقت بیشتر از ۱۵ سانتیمتر، از سوی متخصصان دانشگاه تهران طراحی و ساخته شد.

به گزارش ایلنا، متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، موفق شدند نخستین سامانه موقعیت‌یابی پیشرفته با قابلیت راهنمایی اپراتور در خودروهای معدنی و کشاورزی با دقت بیشتر از ۱۵ سانتیمتر را طراحی و تولید کنند. 

این سامانه که در بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار رونمایی شد، قادر است در مسیرهای صعب‌العبور و سربالایی‌های معادن، مسیر حرکت را به صورت دقیق برای راننده یا اپراتور مشخص کند. همچنین در شرایط نامساعد جوّی، مانند بارندگی یا وجود مه، امکان نمایش دقیق مسیر حرکت و جلوگیری از بروز حوادث را فراهم می‌آورد. 

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه تهران، این محصول اولین نمونه داخلی در نوع خود است که قابلیت رقابت با سامانه‌های پیشروی آمریکایی، سوئیسی و آلمانی را دارد و هم اکنون در دو معدن کشور در حال استفاده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی