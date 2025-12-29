در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران طراحی و ساخته شد:
نخستین سامانه ناوبری خودروهای معدنی و کشاورزی با دقت بالا در ایران
نخستین سامانه موقعیتیابی پیشرفته با قابلیت راهنمایی اپراتور در خودروهای معدنی و کشاورزی، با دقت بیشتر از ۱۵ سانتیمتر، از سوی متخصصان دانشگاه تهران طراحی و ساخته شد.
به گزارش ایلنا، متخصصان یک شرکت دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، موفق شدند نخستین سامانه موقعیتیابی پیشرفته با قابلیت راهنمایی اپراتور در خودروهای معدنی و کشاورزی با دقت بیشتر از ۱۵ سانتیمتر را طراحی و تولید کنند.
این سامانه که در بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار رونمایی شد، قادر است در مسیرهای صعبالعبور و سربالاییهای معادن، مسیر حرکت را به صورت دقیق برای راننده یا اپراتور مشخص کند. همچنین در شرایط نامساعد جوّی، مانند بارندگی یا وجود مه، امکان نمایش دقیق مسیر حرکت و جلوگیری از بروز حوادث را فراهم میآورد.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه تهران، این محصول اولین نمونه داخلی در نوع خود است که قابلیت رقابت با سامانههای پیشروی آمریکایی، سوئیسی و آلمانی را دارد و هم اکنون در دو معدن کشور در حال استفاده است.