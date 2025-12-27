وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
دانشگاه از برج عاجنشینی خارج شده و رویکرد مسئولیت اجتماعی پیدا کرده است
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: همیشه نقدی بر دانشگاه وارد بوده است که دانشگاهیان «برج عاجنشین» هستند اما اکنون گفتمان حاکم بر دانشگاهها عوض شده و مفهوم جدیدی به نام مسئولیت اجتماعی تعریف شده است. برحسب این مفهوم دانشگاه نمیتواند بیتفاوت به محیط خود باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست هماندیشی با رؤسای دانشگاههای تهران با استاندار تهران که امروز شنبه ششم دی ماه در سالن جلسات استانداری تهران برگزار شد گفت: فکر میکنم اولین بار است که روسای دانشگاهها به استانداری تهران میآیند و این موضوع ناشی از نگاه استاندار محترم به دانشگاه است. همیشه نقدی بر دانشگاه وارد بوده است که دانشگاهیان «برج عاجنشین» هستند اما اکنون گفتمان حاکم بر دانشگاهها عوض شده و مفهوم جدیدی به نام مسئولیت اجتماعی تعریف شده است. برحسب این مفهوم دانشگاه نمیتواند بیتفاوت به محیط خود باشد.
وی افزود: دانشگاه نسل پنجم مسئولیتپذیر است و مسئولیت خود را به اقدام میرساند. باید تاکید کنم که در راستای همین گفتمان رئیس جمهور هم اعتقاد راسخ به دانشگاه دارند و بر همین نظر هم انتظار دارند که دانشگاهها وارد مسائل کشور شوند. اکنون دکتر پرشکیان از دانشگاه انتظار دارد، اقدام میکند و پیگیری نیز میکنند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه مدلی نیز در اولین پروژه همکاری دولت و دانشگاه انجام شد و منجر به نتایح بسیار خوبی شد، گفت: در این مدل دولت و دانشگاه از قدم اول در کنار هم هستند. علاوه بر اینکه دیسیپلینهای علمی کنار هم قرار میگیرند؛ دولت و ارکان آن نیز کنار موضوع هستند. در حدود سه ماه این کارگروه ماموریت خود را پیش برد و با داوری بیطرفانه دانشگاه به توافقی منتهی شد که تقدیم رئیس جمهور گردید.
سیمایی ادامه داد: موضوعات دیگری که دانشگاه قرار است وارد شود؛ آلودگی هوا، انرژی و هوشمندسازی شهر است. در این زمینه بنا شده که سه شهر و سه داشگاه به عنوان موارد آزمایشی در زمینه هوشمندسازی کار خود را شروع کرده و ظرف شش ماه به محصول اولیه برسند. این مدل تداخل کاری را حل کرده و منجر به نتایج بیشتر و بهینه است.
وی گفت: در حوزه سیاست نیز قابلیتهای فوقالعادهای در دانشگاه است. مطالعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در دانشگاه ایرانی در دنیا نادر است. البته باید اراده نیز وجود داشته باشد که مسئولان امر نسخههای دانشگاهی را در اجرا بهکارگیرند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد: رؤسای بهترین دانشگاههای کشور در این جلسه حضور دارند و استاندار محترم نیز اعلام آمادگی دارند برای حل مسائل دانشگاه. متاسفانه خوابگاههای ما وضعیت مطلوبی ندارند و باید با کمک یکدیگر به بهبود این شرایط کنیم. از اینکه استانداری تهران در این زمینه پیشنهاداتی را ارائه دادند تشکر میکنیم.