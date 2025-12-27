وی افزود: دانشگاه‌ نسل پنجم مسئولیت‌پذیر است و مسئولیت خود را به اقدام می‌رساند. باید تاکید کنم که در راستای همین گفتمان رئیس جمهور هم اعتقاد راسخ به دانشگاه دارند و بر همین نظر هم انتظار دارند که دانشگاه‌ها وارد مسائل کشور شوند. اکنون دکتر پرشکیان از دانشگاه انتظار دارد، اقدام می‌کند و پیگیری نیز می‌کنند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه مدلی نیز در اولین پروژه همکاری دولت و دانشگاه انجام شد و منجر به نتایح بسیار خوبی شد، گفت: در این مدل دولت و دانشگاه از قدم اول در کنار هم هستند. علاوه بر اینکه دیسیپلین‌های علمی کنار هم قرار می‌گیرند؛ دولت و ارکان آن نیز کنار موضوع هستند. در حدود سه ماه این کارگروه ماموریت خود را پیش برد و با داوری بی‌طرفانه دانشگاه به توافقی منتهی شد که تقدیم رئیس جمهور گردید.

سیمایی ادامه داد: موضوعات دیگری که دانشگاه قرار است وارد شود؛ آلودگی هوا، انرژی و هوشمندسازی شهر است. در این زمینه بنا شده که سه شهر و سه داشگاه‌ به عنوان موارد آزمایشی در زمینه هوشمندسازی کار خود را شروع کرده و ظرف شش ماه به محصول اولیه برسند. این مدل تداخل کاری را حل کرده و منجر به نتایج بیشتر و بهینه است.

وی گفت: در حوزه سیاست نیز قابلیت‌های فوق‌العاده‌ای در دانشگاه است. مطالعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در دانشگاه ایرانی در دنیا نادر است. البته باید اراده نیز وجود داشته باشد که مسئولان امر نسخه‌های دانشگاهی را در اجرا به‌کار‌گیرند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد: رؤسای بهترین دانشگاه‌های کشور در این جلسه حضور دارند و استاندار محترم نیز اعلام آمادگی دارند برای حل مسائل دانشگاه. متاسفانه خوابگاه‌های ما وضعیت مطلوبی ندارند و باید با کمک یکدیگر به بهبود این شرایط کنیم. از اینکه استانداری تهران در این زمینه پیشنهاداتی را ارائه دادند تشکر می‌کنیم.