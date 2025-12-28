رئیس سازمان ثبت احوال کشور در گفتوگو با ایلنا:
مرگهای ثبتنشده و فروش شناسنامه به اتباع، هویت ایرانی را تهدید میکند
رئیس سازمان ثبت احوال کشور درباره علت بیشناسنامه ماندن برخی افراد در استانهای مرزی توضیح داد.
«محمد جمالو» رئیس سازمان ثبت احوال کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره موانع صدور شناسنامه برای برخی افراد در استانهای مرزی کشور توضیح داد و گفت: یکی از مهمترین وظایف سازمان ثبت احوال، صیانت و پاسداری از هویت ایرانی است. در برخی مناطق مرزی، مسئله اصلی، تثبیت و تأیید هویت ایرانی افراد است که در مواردی با خدشههایی مواجه میشود.
وی افزود: برای رفع این مشکل، برنامههای جدی و تحولی با استفاده از مکانیزمهای هوشمند در دستور کار قرار گرفته است تا پس از احراز و تأیید هویت افراد، شناسنامه برای آنان صادر شود. دلیل اصلی عدم صدور شناسنامه این است که در برخی پروندهها، ایرانی بودن افراد هنوز به تأیید نهایی نرسیده است.
جمالو تاکید کرد: ما از سختیهایی که این افراد متحمل میشوند، کاملاً آگاه هستیم، اما به عنوان دستگاه متولی هویت ملی، موظف به دقت بالا در این زمینهایم.
وی ادامه داد: در استانهای مرزی با پدیدههای نگرانکنندهای مواجه هستیم از جمله مرگهای پنهانی که ثبت نمیشوند و شناسنامههایی که بدون ثبت فوت، به اتباع خارجی فروخته میشود. این مسائل تهدیدی جدی برای هویت ایرانی محسوب میشود و ایجاب میکند که به تمام جزئیات توجه شود.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور تأکید کرد: وظیفه ما این است که فرآیندها را به شکلی طراحی کنیم که وضعیت این افراد هرچه سریعتر تعیینتکلیف شود. برای این موضوع، برنامه تحولی دیده شده و امیدواریم در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور در پایان گفت: گزارش نتایج اولیه این فرآیند را میتوانید در نشست خبری بعدی از بنده مطالبه کنید.