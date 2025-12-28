خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در گفت‌وگو با ایلنا:

مرگ‌های ثبت‌نشده و فروش شناسنامه به اتباع، هویت ایرانی را تهدید می‌کند

مرگ‌های ثبت‌نشده و فروش شناسنامه به اتباع، هویت ایرانی را تهدید می‌کند
کد خبر : 1733567
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور درباره علت بی‌شناسنامه ماندن برخی افراد در استان‌های مرزی توضیح داد.

«محمد جمالو» رئیس سازمان ثبت احوال کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا درباره موانع صدور شناسنامه برای برخی افراد در استان‌های مرزی کشور توضیح داد و گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان ثبت احوال، صیانت و پاسداری از هویت ایرانی است. در برخی مناطق مرزی، مسئله اصلی، تثبیت و تأیید هویت ایرانی افراد است که در مواردی با خدشه‌هایی مواجه می‌شود.

وی افزود: برای رفع این مشکل، برنامه‌های جدی و تحولی با استفاده از مکانیزم‌های هوشمند در دستور کار قرار گرفته است تا پس از احراز و تأیید هویت افراد، شناسنامه برای آنان صادر شود. دلیل اصلی عدم صدور شناسنامه این است که در برخی پرونده‌ها، ایرانی بودن افراد هنوز به تأیید نهایی نرسیده است.

جمالو تاکید کرد: ما از سختی‌هایی که این افراد متحمل می‌شوند، کاملاً آگاه هستیم، اما به عنوان دستگاه متولی هویت ملی، موظف به دقت بالا در این زمینه‌ایم.

وی ادامه داد: در استان‌های مرزی با پدیده‌های نگران‌کننده‌ای مواجه هستیم از جمله مرگ‌های پنهانی که ثبت نمی‌شوند و شناسنامه‌هایی که بدون ثبت فوت، به اتباع خارجی فروخته می‌شود. این مسائل تهدیدی جدی برای هویت ایرانی محسوب می‌شود و ایجاب می‌کند که به تمام جزئیات توجه شود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور تأکید کرد: وظیفه ما این است که فرآیندها را به شکلی طراحی کنیم که وضعیت این افراد هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود. برای این موضوع، برنامه تحولی دیده شده و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در پایان گفت: گزارش نتایج اولیه این فرآیند را می‌توانید در نشست خبری بعدی از بنده مطالبه کنید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا