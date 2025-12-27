علت اصلی بروز تصادفات زنجیرهای در تهران اعلام شد
رئیس اداره اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: رعایت نکردن فاصله طولی میان خودروها عامل اصلی تصادفات زنجیرهای و حوادث ناگوار است؛ آماری که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون با ۷۲۰۰ فقره تصادف خسارتی، ۳۵۲ فقره تصادف جرحی و سه فقره تصادف فوتی در تهران ثبت شده است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ علیاصغر شریفی با تأکید بر اهمیت رعایت فاصله طولی در رانندگی گفت: عدم رعایت فاصله طولی، عامل اصلی بروز تصادفات زنجیرهای و حوادث ناگوار است.
به گفته وی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۷۲۰۰ فقره تصادف خسارتی، ۳۵۲ فقره تصادف جرحی و ۳ فقره تصادف فوتی در صحنه به دلیل رعایت نکردن فاصله طولی رخ داده است.
سرهنگ شریفی تاکید کرد: اگر رانندگان فاصله طولی را رعایت میکردند، چنین آماری شکل نمیگرفت.
وی عوامل مؤثر در وقوع این تصادفات را شامل عوامل انسانی، عوامل مربوط به وسیله نقلیه و شرایط محیطی و جادهای دانست.
به گفته وی، در بخش عوامل انسانی، میزان درک خطر و آگاهی راننده اهمیت زیادی دارد و راننده باید هنگام مشاهده عابر پیاده تمام توجه خود را به مسیر جلو معطوف کرده و واکنش مناسب نشان دهد که مهمترین موضوع در این میان رعایت فاصله طولی است. همچنین ویژگیهای شخصیتی مانند پرخاشگری، عجله در رانندگی، ریسکپذیری بالا و اعتمادبهنفس کاذب میتواند احتمال وقوع تصادف را افزایش دهد.
وی افزود: وضعیت جسمی و روحی راننده از جمله خستگی، خوابآلودگی، استرس و مصرف برخی داروها نیز باعث اختلال در تشخیص صحیح فاصله طولی میشود و به همین دلیل توصیه میشود رانندگان در مسیرهای طولانی هر دو ساعت یکبار توقف کرده و استراحت کوتاهی داشته باشند.
به گفته سرهنگ شریفی، تجربه و مهارت رانندگی نیز نقش مؤثری در کنترل شرایط و پیشگیری از تصادفات دارد.
رئیس اداره اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه با اشاره به عوامل مربوط به وسیله نقلیه بیان کرد: نقص فنی در سیستم ترمز و تجهیزات ایمنی خودرو میتواند زمینهساز بسیاری از تصادفات باشد.
وی افزود: وزن وسیله نقلیه نیز اهمیت دارد زیرا خودروهای سنگین به فاصله طولی بیشتری نیاز دارند چرا که زمان توقف آنها طولانیتر است.
به گفته وی، وضعیت تایرها نیز نقش کلیدی دارد و تایرهای فرسوده حتی در صورت رعایت فاصله طولی، بهویژه در شرایط بارندگی میتوانند موجب لغزش خودرو شوند.
سرهنگ شریفی با اشاره به عوامل محیطی و جادهای گفت: شرایط آبوهوایی مانند بارندگی، برف، یخزدگی و مه نیازمند توجه ویژه رانندگان به فاصله طولی است و ویژگیهای راه از جمله شیبها، پیچها، نقاط با دید محدود و کیفیت آسفالت نیز میتواند در بروز تصادفات نقش داشته باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در روزهای آفتابی و خشک، فاصله طولی باید حداقل دو ثانیه باشد، در زمان بارندگی این فاصله باید به چهار ثانیه افزایش یابد و در شرایط برفی و لغزنده بیش از شش ثانیه در نظر گرفته شود چرا که رعایت نکردن این فاصلهها منجر به تصادفات زنجیرهای خواهد شد.