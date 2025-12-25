خبرگزاری کار ایران
تأثیرات عوامل زیستی، روانی و اجتماعی بر سلامت روان افراد

تأثیرات عوامل زیستی، روانی و اجتماعی بر سلامت روان افراد
دانشیار روان‌پزشکی و عضو هیأت علمی گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تأکید بر چندبعدی بودن سلامت روان گفت: مجموعه‌ای از عوامل زیستی، محیطی، اجتماعی و روان‌شناختی می‌تواند بر سلامت روان افراد تأثیرگذار باشد. به‌عنوان نمونه، مواد شیمیایی مغز یا انتقال‌دهنده‌های عصبی در صورت اختلال یا بدتنظیمی، می‌توانند بر تفکر، هیجانات و رفتار انسان اثر گذاشته و سلامت روان فرد را تهدید کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، علی‌اکبر اسماعیلی اظهار کرد: استرس‌های محیطی، مشکلات خانوادگی و روابط اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای در بروز یا تشدید اختلالات روانی دارند. نگرش فرد نسبت به وقایع و شیوه معنا دادن به رویدادها از عوامل مهم روان‌شناختی است که میزان آسیب‌پذیری روانی را به‌طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: نباید عوامل زیستی، روانی و اجتماعی را به صورت منفک بررسی کرد؛ چرا که هر یک از این عوامل بر دیگری اثر می‌گذارد و در مجموع چرخه‌ای از تعاملات پیچیده را شکل می‌دهند. از این‌رو، تحلیل سلامت روان باید با رویکردی جامع‌نگر و چند بعدی انجام شود.

این متخصص روان‌پزشکی با اشاره به نمود سلامت روان در عملکرد روزمره افراد گفت: سلامت روان در جنبه‌های مختلف زندگی فردی بروز پیدا می‌کند و از خواب، اشتها، بهداشت و نظافت شخصی و روابط زناشویی گرفته تا تعاملات شغلی، تحصیلی و اجتماعی را در برمی‌گیرد. هرگونه تغییر در این مؤلفه‌ها می‌تواند نشانه‌ای از بروز اختلال روانی باشد.

 اسماعیلی تصریح کرد: افت عملکرد، غیبت‌های مکرر از محل کار، کاهش ارتباطات اجتماعی و بروز اختلافات خانوادگی از پیامدهای نادیده گرفتن سلامت روان است.

به گفته اسماعیلی، در بسیاری از موارد، ایجاد تغییرات کوچک در محیط زندگی، بهره‌مندی از حمایت‌های مددکاری، دریافت مشاوره روان‌شناسی یا استفاده از تکنیک‌های حل مسئله می‌تواند به بهبود وضعیت روانی افراد کمک کند؛ هرچند در برخی موارد نیز تنظیم شیمیایی مغز از طریق دارو درمانی مناسب، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

