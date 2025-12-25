۸ محور همکاری اجتماعی و توانبخشی ایران و تاجیکستان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی، هیئتی از سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی ایران به ریاست سید جواد حسینی رئیس این سازمان به همراه فاطمه عباسی معاون توانبخشی و آرزو ذکایی‌فر رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی به دعوت رسمی مقامات تاجیکستان به دوشنبه پایتخت این کشور سفر کرد.

بر اساس اعلام هیئت ایرانی، این سفر با هدف توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های توانبخشی، آموزش، اشتغال و حفاظت اجتماعی انجام شده و طی آن، ۱۱ نشست و بازدید تخصصی با مقامات دولتی، مراکز علمی و پژوهشی، نهادهای اجتماعی، دانشگاه‌ها و کارخانه‌های تولید تجهیزات توانبخشی تاجیکستان برگزار شده است.

جمع‌بندی این نشست‌ها صبح امروز پنج‌شنبه چهارم دی‌ماه، در وزارت تندرستی و حفاظت اجتماعی تاجیکستان و در نشستی با حضور معاون وزیر و رئیس حفاظت اجتماعی این کشور انجام شد. در این جلسه، مدیرکل فناوری و اطلاعات حفاظت اجتماعی، مدیرکل آژانس حفاظت اجتماعی، معاونان این نهادها و همچنین مدیرکل کمیسیون فنی تشخیص معلولیت و نمایندگان جمعیت‌های فعال در حوزه حفاظت اجتماعی حضور داشتند.

سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی در این نشست با قدردانی از میزبانی طرف تاجیکستانی گفت: در جریان این سفر بخش قابل توجهی از جلسات با مدیران و مسئولان ارشد حوزه حفاظت اجتماعی برگزار شده و هیئت ایرانی در دیدار با حبیب‌الله خیرالله‌زاده معاون وزیر حفاظت اجتماعی تاجیکستان با ساختار نظام حفاظت اجتماعی این کشور از نزدیک آشنا شده است.

وی افزود: بخشی از نشست‌ها نیز با شادی‌خان رئیس مرکز اطلاعات و تحلیل نظام حفاظت اجتماعی و معاون وی و همچنین با رئیس آژانس دولتی حفاظت اجتماعی جمعیت و کارشناسان این نهاد برگزار شده است.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی، هیئت ایرانی در جریان این سفر همچنین با سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان دیدار کرده و از مرکز ملی توانبخشی کودکان دارای معلولیت چهارباغ در ناحیه ورزاب بازدید به عمل آورده است. بازدید از دانشگاه آموزش‌های تکمیلی کادرهای نظام حفاظت اجتماعی جمعیت، پژوهشگاه کارشناسی پزشکی اجتماعی و توانبخشی افراد دارای معلولیت، دیدار با رئیس خدمات دولتی کارشناسی پزشکی اجتماعی، بازدید از مرکز جمعیت «دل‌های گشاده» وابسته به اتحادیه ملی افراد دارای معلولیت و همچنین بازدید از کارخانه‌های تولید تجهیزات توانبخشی از دیگر برنامه‌های این سفر بوده است.

۸ محور همکاری

بر اساس جمع‌بندی ارائه‌شده این بازدیدها و نشست‌ها را می‌توان در چند دسته کلی شامل دیدار با مدیران و مقامات دولتی، بازدید از مراکز دولتی و غیردولتی ارائه‌دهنده خدمات اجتماعی، دیدار با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و همچنین بازدید از کارخانه‌های تولید تجهیزات توانبخشی طبقه‌بندی کرد.

در ادامه این نشست، حسینی محورهای همکاری میان دو کشور را در هشت محور تشریح کرد: محور نخست به آموزش و توانمندسازی مربیان، مدیران و کارشناسان اختصاص داشت که به گفته وی می‌تواند از طریق چهار مسیر شامل برگزاری دوره‌های پودمانی حضوری در تاجیکستان با اعزام اساتید از ایران، برگزاری دوره‌های آموزش مجازی و وبیناری در حوزه‌های اجتماعی و توانبخشی، تولید محتوای آموزشی تخصصی برای مربیان و مدیران و همچنین اعزام دانشجویان و نیروهای تخصصی تاجیکستان به دانشگاه‌های ایران به‌ویژه دانشگاه علوم بهزیستی و سلامت اجتماعی محقق شود.

وی افزود: محور دوم مورد اشاره، توسعه همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی به‌ویژه شرکت‌های فعال در حوزه معاونت علمی، برای تولید تجهیزات پزشکی و توانبخشی و فناوری‌های نوین و کمکی بود که به گفته حسینی می‌توانند با سرمایه‌گذاری و حضور در تاجیکستان، نقش مؤثری در توسعه این حوزه ایفا کنند.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی، محور سوم همکاری‌ها به انتقال تجارب ایران در زمینه فعالیت‌های اجتماع‌محور، داوطلبانه و محله‌محور مربوط می‌شود.

وی با اشاره به تجربه ایران در اجرای طرح‌ها و گروه‌هایی مانند CBR، محب، گروه‌های خرد مالی، گروه‌های سلامت روانی اجتماعی، مانا، خاتم و طرح سلام، این تجارب را قابل انتقال به تاجیکستان دانست.

انتقال تجارب شغلی

رئیس سازمان بهزیستی متذکر شد: محور چهارم پیشنهادی به برگزاری سمینارها، همایش‌ها و به‌ویژه نمایشگاه‌های مشترک میان دو کشور اختصاص داشت که می‌تواند زمینه‌ساز معرفی و عرضه دائمی محصولات تولیدی افراد دارای معلولیت باشد. محور پنجم نیز به انتقال تجارب ایران در حوزه آماده‌سازی‌های شغلی، فعالیت تسهیلگران شغلی، مراکز پشتیبانی شغلی و در مجموع اشتغال و توانمندسازی افراد دارای معلولیت، به‌ویژه از طریق آموزش‌های مهارتی و فنی‌وحرفه‌ای، مربوط می‌شود.

حسینی محور ششم همکاری را تجربه ایران در حوزه اورژانس اجتماعی با شماره تماس ۱۲۳ عنوان کرد که به گفته وی در تاجیکستان وجود ندارد و می‌تواند به‌تدریج در این کشور الگوسازی و اجرا شود. محور هفتم به توسعه توانبخشی از راه دور و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای گسترش خدمات توانبخشی اختصاص داشت و محور هشتم نیز اجرای غربالگری‌های به‌هنگام و زودهنگام برای تشخیص انواع معلولیت‌ها، به‌ویژه در طیف اوتیسم، را شامل می‌شود.

استقبال تاجیکستان از اورژانس اجتماعی

در این نشست، حبیب‌الله خیرالله‌زاده معاون وزیر و رئیس حفاظت اجتماعی تاجیکستان به همراه شادی‌اف رئیس مرکز فناوری و اطلاعات و صفرزاده رئیس کمیسیون فنی تشخیص معلولیت نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

تأکید بر تبادل تجربیات در حوزه آموزش و توانمندسازی، تبادل اطلاعات در زمینه توانبخشی کودکان دارای معلولیت، درخواست الگوسازی اورژانس اجتماعی ایران در تاجیکستان، برگزاری سمینارها و نمایشگاه‌های مشترک و توسعه آموزش‌های مشترک از جمله محورهایی بود که از سوی طرف تاجیکستانی مورد تأکید قرار گرفت.

