افزایش آلودگی هوای تهران از فردا

به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد از پایداری نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه خبر داد.

بر این اساس از فردا پنج‌شنبه (۴ دی‌ماه) تا شنبه (۶ دی‌ماه) سطح آلاینده‌های جوی، به‌خصوص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی تهران افزایش می‌یابد.

هواشناسی استان تهران ضمن تأیید هشدار سطح زرد هواشناسی مبنی بر ناپایداری عصر و شب امروز (۳ دی‌ماه)، اعلام کرد که با توجه به عدم وزش باد قابل ملاحظه و پایداری جو، غبار محلی و افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس، به‌ویژه در نواحی صنعتی و پرتردد شهری مورد انتظار است همچنین در صورت عدم مهار منابع انتشار آلاینده‌های جوی، در بعضی ساعات هوای ناسالم برای تمام گروه‌ها به‌ویژه در نواحی پرتردد مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران و در بعضی ساعات کاهش دید به‌ویژه در ساعات شب تا اوایل صبح روز بعد پیش‌بینی می‌شود.

اداره کل هواشناسی استان تهران بر اساس شرایط پیش رو، کاهش ترددهای غیرضروری به‌ویژه برای کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی در مناطق پر تردد شهری، پرهیز از فعالیت‌های سنگین و طولانی‌مدت برای تمام گروه‌ها در مناطق پرتردد شهری در ساعات اوج انباشت آلاینده‌ها و تا حد امکان استفاده از ناوگان عمومی حمل و نقل را توصیه کرده است.

این اداره کل همچنین بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی اعلام کرد که با وجود هشدار آلودگی برای فردا تا شنبه، امروز با گذر سامانه بارشی در سطح استان افزایش ابر، افزایش وزش باد، کاهش غبار محلی و بهبود نسبی کیفیت هوا، کاهش دما و در برخی مناطق به‌ویژه ارتفاعات و مناطق غربی گاهی بارش باران و برف مورد انتظار است.

اما پیرو هشدار صادر شده فردا تا روز شنبه مجددا پایداری جو و افزایش آلاینده‌ها مورد انتظار خواهد بود که سپس از بعد از ظهر روز یکشنبه (۷ دی‌ماه) با نفوذ سامانه بارشی دیگری در سطح استان افزایش ابر در برخی مناطق به ویژه نیمه شمالی و غربی گاهی بارش باران و برف پیش بینی شده است.

بر اساس اعلام هواشناسی استان تهران طی پنج روز آینده آسمان تهران کمی ابری تا نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد و یخبندان و مه به ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات مورد انتظار است.

اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد که آسمان شهر تهران فردا (۴ دی‌ماه) صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد ملایم به‌تدریج غبار محلی با حداقل دمای ۱ و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد و طی جمعه (۵ دی‌ماه) کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی گاهی وزش باد با حداقل دمای ۱ و حداکثر دمای ۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

انتهای پیام/