ضبط ده‌ها کارتن دارو و تجهیزات غیرمجاز

سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو، از کشف تخلفات گسترده در یک کلینیک زیبایی خبر داد و اعلام کرد حجم قابل توجهی دارو، فیلر، اگزوزوم و تجهیزات پزشکی غیرمجاز در این بازرسی ضبط شده است.

به گزارش ایلنا، سعید مهرزادی، با اشاره به دریافت شکایتی درباره بروز عارضه در یکی از بیماران اظهار کرد: بررسی‌های اولیه و رصد فضای مجازی نشان داد این کلینیک در چند منطقه تهران از جمله سعادت‌آباد، مهستان و نازی‌آباد اقدام به تبلیغ و تزریق فرآورده‌های غیرمجاز می‌کرد. 

وی افزود: در ادامه و با هماهنگی‌های انجام‌شده، نوبت تزریق اگزوزوم اخذ شد و همزمان دو تیم بازرسی متشکل از بازرسان سازمان غذا و دارو، نمایندگان معاونت‌های درمان و پلیس اقتصادی به محل‌های مورد نظر اعزام شدند. 

مهرزادی ادامه داد: در محل اول بازرسی، بیش از ۲۱ کارتن دارو، فیلر و ملزومات غیرمجاز کشف و ضبط شد و یک دستگاه لیزر مشکوک به قاچاق نیز شناسایی و توقیف گردید. همچنین چند اتاق غیر استاندارد و محل نگهداری داروها و ملزومات غیرمجاز پلمب شد. 

وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد اگزوزوم‌های مورد استفاده از فردی خارج از شبکه رسمی تأمین تهیه شده بود که مشخصات فروشنده برای پیگیری قضایی ثبت و مستندسازی شد. 

سرپرست دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو گفت: تیم دوم بازرسی نیز در محل دیگر، ۱۳ کارتن دارو و تجهیزات پزشکی غیرمجاز را کشف کرد و نقض زنجیره سرد اگزوزوم‌ها به‌صورت رسمی گزارش شد. 

به گزارش ایفدانا، مهرزادی در پایان خاطرنشان کرد: در جریان بازرسی، برخی بسته‌ها به بیرون پرتاب و توسط خودرویی از محل خارج شد و یکی از عوامل کلینیک که قصد ایجاد اختلال در روند بازرسی را داشت، با دستور دادستان دستگیر شد.

