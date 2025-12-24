خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

ورود سامانه جدید بارشی به کشور از شنبه

ورود سامانه جدید بارشی به کشور از شنبه
کد خبر : 1732193
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد: امروز (چهارشنبه) برای استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، زنجان و لرستان، بارش برف و باران و گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، امروز همچنین بارش برف و باران به صورت پراکنده برای برخی نقاط همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، جنوب استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ارتفاعات البرز غربی و مرکزی، ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی پیش بینی می‌شود.

شایان ذکر است تا پیش از ظهر امروز به دلیل استقرار هوای سرد و سکون نسبی هوا، افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی تداوم خواهد داشت که به‌تدریج از میزان آلاینده‌ها کاسته خواهد شد.

امروز آسمان تهران نیمه ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد است. حداکثر دمای پایتخت در روز جاری به پنج و حداقل دمای آن به یک درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

پنجشنبه با شمالی شدن جریانات بر روی دریای خزر، در استان‌های ساحلی دریای خزر، شرق اردبیل و خراسان شمالی، بارش باران، گاهی وزش باد و در ارتفاعات مناطق سردسیر بارش برف رخ خواهد داد.

پنجشنبه دریای خزر و غرب خلیج فارس و جمعه دریای خزر مواج است.

روز جمعه در غرب سواحل بارش ادامه خواهد داشت.

شنبه با ورود سامانه بارشی جدید در بخش هایی از شمال غرب، غرب، ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی، ابرناکی، بارش باران و برف و کاهش دما رخ می دهد.

یکشنبه با تقویت سامانه بارشی برای شمال غرب، نوار غربی و بخش‌هایی از مرکز بارش پیش بینی می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا