سازمان هواشناسی اعلام کرد:
ورود سامانه جدید بارشی به کشور از شنبه
سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز (چهارشنبه) برای استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام، زنجان و لرستان، بارش برف و باران و گاهی وزش باد پیش بینی میشود.
به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، امروز همچنین بارش برف و باران به صورت پراکنده برای برخی نقاط همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، جنوب استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ارتفاعات البرز غربی و مرکزی، ارتفاعات و دامنههای زاگرس مرکزی پیش بینی میشود.
شایان ذکر است تا پیش از ظهر امروز به دلیل استقرار هوای سرد و سکون نسبی هوا، افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی تداوم خواهد داشت که بهتدریج از میزان آلایندهها کاسته خواهد شد.
امروز آسمان تهران نیمه ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد است. حداکثر دمای پایتخت در روز جاری به پنج و حداقل دمای آن به یک درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
پنجشنبه با شمالی شدن جریانات بر روی دریای خزر، در استانهای ساحلی دریای خزر، شرق اردبیل و خراسان شمالی، بارش باران، گاهی وزش باد و در ارتفاعات مناطق سردسیر بارش برف رخ خواهد داد.
پنجشنبه دریای خزر و غرب خلیج فارس و جمعه دریای خزر مواج است.
روز جمعه در غرب سواحل بارش ادامه خواهد داشت.
شنبه با ورود سامانه بارشی جدید در بخش هایی از شمال غرب، غرب، ارتفاعات و دامنههای زاگرس مرکزی، ابرناکی، بارش باران و برف و کاهش دما رخ می دهد.
یکشنبه با تقویت سامانه بارشی برای شمال غرب، نوار غربی و بخشهایی از مرکز بارش پیش بینی میشود.