ورود سامانه جدید بارشی به کشور از شنبه

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، امروز همچنین بارش برف و باران به صورت پراکنده برای برخی نقاط همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، جنوب استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ارتفاعات البرز غربی و مرکزی، ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی پیش بینی می‌شود.

شایان ذکر است تا پیش از ظهر امروز به دلیل استقرار هوای سرد و سکون نسبی هوا، افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی تداوم خواهد داشت که به‌تدریج از میزان آلاینده‌ها کاسته خواهد شد.

امروز آسمان تهران نیمه ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد است. حداکثر دمای پایتخت در روز جاری به پنج و حداقل دمای آن به یک درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

پنجشنبه با شمالی شدن جریانات بر روی دریای خزر، در استان‌های ساحلی دریای خزر، شرق اردبیل و خراسان شمالی، بارش باران، گاهی وزش باد و در ارتفاعات مناطق سردسیر بارش برف رخ خواهد داد.

پنجشنبه دریای خزر و غرب خلیج فارس و جمعه دریای خزر مواج است.

روز جمعه در غرب سواحل بارش ادامه خواهد داشت.

شنبه با ورود سامانه بارشی جدید در بخش هایی از شمال غرب، غرب، ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی، ابرناکی، بارش باران و برف و کاهش دما رخ می دهد.

یکشنبه با تقویت سامانه بارشی برای شمال غرب، نوار غربی و بخش‌هایی از مرکز بارش پیش بینی می‌شود.

انتهای پیام/