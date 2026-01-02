در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
چرا روند مهاجرت پرستاران کاهش یافته است؟
رئیس سازمان نظام پرستاری در خصوص دلایل کاهش مهاجرت کادر درمان و پرستاران توضیحاتی ارائه کرد.
احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری در خصوص دلایل کاهش مهاجرت کادر درمان و پرستاران به خبرنگار ایلنا گفت: آمار نشان میدهد که میزان درخواست گواهی گود استندینگ ( گواهی حسن انجام کار برای کادر درمان) از سوی کادر پرستاری کشور در دو سال گذشته کاهش پیدا کرده است. علت این موضوع میتواند عوامل مختلفی باشد. یکی از این عوامل، کاهش میل به مهاجرت است. اما آنچه که حداقل شخصا در حوزه پرستاری مشاهده میکنم، علل متفاوتی دارد.
وی افزود: یکی از این علل، شرایط کشورهای مقصد است. به عنوان مثال، در چند سال گذشته دانمارک و آلمان به شدت پرستار جذب میکردند. اما دانمارک از حدود پنج یا شش ماه پیش به طور کامل درهای خود را بسته و دیگر پرستار از ایران نمیگیرد. این موضوع خود به کاهش درخواستها منجر شده است؛ زیرا مردم در تلاش هستند تا به کشورهای دیگری بروند. همچنین، ممکن است عوامل اجتماعی و سیاسی یا افزایش نرخ دلار نیز تأثیرگذار باشد. به هر حال، نیاز است که با یک کار علمی، علت اصلی این کاهش را بررسی کنیم.
رئیس سازمان نظام پرستاری در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه که میتوانیم بگوییم این است که در نظام پرستاری، میزان درخواست گواهی ما کاهش یافته است. البته برخی ادعا میکنند که پرستاران بدون این گواهی نیز میتوانند به کشورهای مختلف بروند. با این حال، ما هنوز مستنداتی از کشورهایی که سیستم پرستاری منسجمی دارند، مشاهده نکردهایم که بدون گواهی پذیرای پرستاران باشند. ممکن است برخی کشورها که ساز و کار قانونی دقیقی ندارند، پرستاران را بدون گواهی بپذیرند.
نجاتیان درباره اجرای قانون فوق العاده خاص به پرستاران نیز گفت: متأسفانه اجرای پرداخت فوقالعاده خاص به پرستاران به طور کل منتفی شده است. دولت در برنامه هفتم بندی را پیشبینی کرده بود که برای برخی مشاغل خاص، فوقالعاده خاص طراحی کند. اما به دلیل اینکه شمول این آییننامه افزایش یافت و تقریباً شامل تمامی کارکنان شد، دولت با بار مالی آن مواجه شد و اعلام کرد که نمیتواند آن را انجام دهد. در حال حاضر، ما هیچ نشانهای از اجرای این بند قانونی که الزام قانونی هم دارد، نمیبینیم و دولت تاکنون زیر بار نرفته است.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به وضعیت فعلی بودجه و روند انقباضی، بعید میدانم که این موضوع به چشم بیاید. اگر این اقدام انجام نشود، قطعاً در حوزههایی مانند پرستاری و برخی مشاغل دیگر با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. این موضوع باید مورد توجه نمایندگان و دولت قرار گیرد.
رئیس سازمان نظام پرستاری بیان داشت: همچنین، ما با مشکل کاهش ساعت کاری کارکنان دولت نیز دست به گریبان هستیم.از اول دیماه، ساعت کار کارکنان به ۸ صبح تا ۲ بعدازظهر تغییر کرده و عملاً یک کارمند در تهران تنها ۳۰ ساعت کار میکند به جای ۴۴ ساعت. دلایل متعددی وجود دارد، اما نکته مهم این است که نیروهای خدماتی که باید ۲۴ ساعته کار کنند، نمیتوانند ساعت کارشان را کاهش دهند. دولت باید برای جبران این وضعیت تدابیری اتخاذ کند، اما متأسفانه تا کنون هیچ برنامهای از وزارت بهداشت یا دولت مشاهده نکردهایم.این تغییرات نگرانیهای جدی در جامعه ایجاد کرده و ممکن است عواقبی به دنبال داشته باشد. ما این مسائل را به تمامی مسئولان اطلاع دادهایم.