کشف ۵۳۹ کیلو مواد مخدر در مرزهای سیستان بلوچستان

به گزارش ایلنا، سردار «احمدعلی گودرزی» در تشریح این خبر، اظهار کرد: مرزداران غیور استان سیستان و بلوچستان مستقر در مرزهای شهرستان سراوان، زابل و چابهار طی چند رشته عملیات مرزی با اشراف اطلاعاتی مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند مقادیری مواد افیونی را از آن سوی مرزها وارد کشور کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا گفت: برای مقابله با این باند قاچاق موادمخدر، مرزداران پس از شناسایی محل عبور قاچاقچیان به اجرای هدفمند کمین پرداخته و در سه عملیات هدفمند سوداگران مرگ را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشتند.

وی افزود: این عملیات‌ها که با درگیری مسلحانه بین مأموران و قاچاقچیان همراه بود، سوداگران مرگ که در مقابل تاکتیک‌های عملیاتی و آتش پر حجم مرزداران توان مقابله نداشتند محموله خود را رها و مرزبانان پس از پاک سازی منطقه، مقدار ۵۳۹ کیلوگرم مواد افیونی شامل؛ ۴۷۴ کیلوگرم تریاک و ۶۵ کیلوگرم حشیش را کشف کردند.

به گزارش پلیس، سردار «گودرزی» با بیان اینکه تلاش برای دستگیری متهمان این پرونده در دستور کار مرزبانان قرار دارد، تصریح کرد: اشرار مسلح، قاچاقچیان و متجاوزان بدانند که مرزبانان با همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و با کمک مرزنشینان غیور کشور، با تمام وجود از مرزهای جمهوری اسلامی ایران حراست کرده و مقتدرانه با هرگونه تخلف و اقدامات غیرقانونی در مرز مقابله و برخورد می‌کنند.

انتهای پیام/