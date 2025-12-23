خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده مرزبانی فراجا اعلام کرد:

کشف ۵۳۹ کیلو مواد مخدر در مرزهای سیستان بلوچستان

کشف ۵۳۹ کیلو مواد مخدر در مرزهای سیستان بلوچستان
کد خبر : 1731728
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده مرزبانی فراجا از موفقیت مرزبانان و کشف ۵۳۹ کیلوگرم انواع موادمخدر توسط مرزداران سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار «احمدعلی گودرزی» در تشریح این خبر، اظهار کرد: مرزداران غیور استان سیستان و بلوچستان مستقر در مرزهای شهرستان سراوان، زابل و چابهار طی چند رشته عملیات مرزی با اشراف اطلاعاتی مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند مقادیری مواد افیونی را از آن سوی مرزها وارد کشور کنند. 

فرمانده مرزبانی فراجا گفت: برای مقابله با این باند قاچاق موادمخدر، مرزداران پس از شناسایی محل عبور قاچاقچیان به اجرای هدفمند کمین پرداخته و در سه عملیات هدفمند سوداگران مرگ را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشتند. 

وی افزود: این عملیات‌ها که با درگیری مسلحانه بین مأموران و قاچاقچیان همراه بود، سوداگران مرگ که در مقابل تاکتیک‌های عملیاتی و آتش پر حجم مرزداران توان مقابله نداشتند محموله خود را رها و مرزبانان پس از پاک سازی منطقه، مقدار ۵۳۹ کیلوگرم مواد افیونی شامل؛ ۴۷۴ کیلوگرم تریاک و ۶۵ کیلوگرم حشیش را کشف کردند. 

به گزارش پلیس، سردار «گودرزی» با بیان اینکه تلاش برای دستگیری متهمان این پرونده در دستور کار مرزبانان قرار دارد، تصریح کرد: اشرار مسلح، قاچاقچیان و متجاوزان بدانند که مرزبانان با همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و با کمک مرزنشینان غیور کشور، با تمام وجود از مرزهای جمهوری اسلامی ایران حراست کرده و مقتدرانه با هرگونه تخلف و اقدامات غیرقانونی در مرز مقابله و برخورد می‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا