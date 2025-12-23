به گزارش ایلنا، حکیم زاده در آیین گرامیداشت روز آموزش ابتدایی در ناحیه یک ساری، با اشاره به جایگاه راهبردی این دوره تحصیلی، آموزش ابتدایی را زیربنای اصلی نظام تعلیم و تربیت کشور دانست و بر نقش تعیین‌کننده معلمان این دوره در شکل‌گیری شخصیت، هویت و مسیر یادگیری دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مسئولیت در دوره ابتدایی صرفاً یک وظیفه آموزشی نیست، تصریح کرد: پذیرش نقش معلمی در این دوره، انتخابی آگاهانه و مبتنی بر تعهد، علاقه و باور قلبی به تربیت نسل آینده است و معلمان ابتدایی با ایفای این نقش، اثرگذارترین سهم را در زندگی آموزشی و اجتماعی کودکان ایفا می‌کنند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه مدرسه ابتدایی نخستین مواجهه رسمی کودکان با جامعه بزرگسالان است، خاطرنشان کرد: در این دوره، احساس شایستگی، تعلق، احترام و توانمندی در دانش‌آموزان شکل می‌گیرد و نحوه تعامل، آموزش و حمایت معلمان می‌تواند مسیر آینده تحصیلی و اجتماعی آنان را هموار یا دشوار سازد.

وی تحقق عدالت آموزشی، کاهش فاصله‌های یادگیری و توجه به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان را از مهم‌ترین مأموریت‌های آموزش ابتدایی برشمرد و افزود: پرهیز از برچسب‌زنی، مقایسه‌های نادرست و رقابت‌های آسیب‌زا و حرکت به سمت یادگیری حمایتی و مشارکتی، از الزامات تربیت اثربخش در این دوره است.

حکیم‌زاده همچنین با اشاره به تحولات جهانی و پیشرفت فناوری‌ها، بر غیرقابل جایگزین بودن نقش معلم در دوره ابتدایی تأکید کرد و گفت: هیچ ابزار یا فناوری‌ای نمی‌تواند جایگزین ارتباط انسانی، محبت، توجه و نقش تربیتی معلم در سال‌های آغازین زندگی کودکان شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، معلمان دوره ابتدایی را محور ایجاد امید، تحرک اجتماعی و برابری فرصت‌های آموزشی دانست و تصریح کرد: هیچ دوره‌ای از تحصیل، از نظر میزان اثرگذاری، قابل مقایسه با آموزش ابتدایی نیست و سرمایه‌گذاری در این دوره، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در پایان، اقدام استان مازندران در نام‌گذاری و گرامیداشت «روز آموزش ابتدایی» را اقدامی ارزشمند و الهام‌بخش دانست و ابراز امیدواری کرد این نگاه و توجه به آموزش ابتدایی در سایر استان‌های کشور نیز گسترش یابد.

در پایان این مراسم از معلمان برگزیده در طرح‌ها و برنامه‌های معاونت آموزش ابتدایی استان تجلیل شد.

