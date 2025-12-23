معاون آموزش ابتدایی تأکید کرد:
احساس شایستگی و احترام در دانشآموزان در دوره ابتدایی شکل میگیرد
معاون آموزش ابتدایی در آیین گرامیداشت روز آموزش ابتدایی در ناحیه یک ساری تحقق عدالت آموزشی، کاهش فاصلههای یادگیری و توجه به تفاوتهای فردی دانشآموزان را از مهمترین مأموریتهای آموزش ابتدایی برشمرد و افزود: پرهیز از برچسبزنی، مقایسههای نادرست و رقابتهای آسیبزا و حرکت به سمت یادگیری حمایتی و مشارکتی، از الزامات تربیت اثربخش در این دوره است.
به گزارش ایلنا، حکیم زاده در آیین گرامیداشت روز آموزش ابتدایی در ناحیه یک ساری، با اشاره به جایگاه راهبردی این دوره تحصیلی، آموزش ابتدایی را زیربنای اصلی نظام تعلیم و تربیت کشور دانست و بر نقش تعیینکننده معلمان این دوره در شکلگیری شخصیت، هویت و مسیر یادگیری دانشآموزان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مسئولیت در دوره ابتدایی صرفاً یک وظیفه آموزشی نیست، تصریح کرد: پذیرش نقش معلمی در این دوره، انتخابی آگاهانه و مبتنی بر تعهد، علاقه و باور قلبی به تربیت نسل آینده است و معلمان ابتدایی با ایفای این نقش، اثرگذارترین سهم را در زندگی آموزشی و اجتماعی کودکان ایفا میکنند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه مدرسه ابتدایی نخستین مواجهه رسمی کودکان با جامعه بزرگسالان است، خاطرنشان کرد: در این دوره، احساس شایستگی، تعلق، احترام و توانمندی در دانشآموزان شکل میگیرد و نحوه تعامل، آموزش و حمایت معلمان میتواند مسیر آینده تحصیلی و اجتماعی آنان را هموار یا دشوار سازد.
حکیمزاده همچنین با اشاره به تحولات جهانی و پیشرفت فناوریها، بر غیرقابل جایگزین بودن نقش معلم در دوره ابتدایی تأکید کرد و گفت: هیچ ابزار یا فناوریای نمیتواند جایگزین ارتباط انسانی، محبت، توجه و نقش تربیتی معلم در سالهای آغازین زندگی کودکان شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، معلمان دوره ابتدایی را محور ایجاد امید، تحرک اجتماعی و برابری فرصتهای آموزشی دانست و تصریح کرد: هیچ دورهای از تحصیل، از نظر میزان اثرگذاری، قابل مقایسه با آموزش ابتدایی نیست و سرمایهگذاری در این دوره، سرمایهگذاری برای آینده کشور است.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در پایان، اقدام استان مازندران در نامگذاری و گرامیداشت «روز آموزش ابتدایی» را اقدامی ارزشمند و الهامبخش دانست و ابراز امیدواری کرد این نگاه و توجه به آموزش ابتدایی در سایر استانهای کشور نیز گسترش یابد.
در پایان این مراسم از معلمان برگزیده در طرحها و برنامههای معاونت آموزش ابتدایی استان تجلیل شد.