سازمان تاکسیرانی موظف به نظارت بر اجرای نرخ کرایه مصوب است

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی چمران در جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به موضوع نرخ تاکسی‌ها، گفت: سازمان تاکسیرانی موظف است به این مسئله رسیدگی کند و اگر کوتاهی کرده باشد، باید به عنوان یک وظیفه پیگیری کند. همه ما موظفیم نظارت کنیم و در صورت تخلف، متخلف را به مراجع ذی‌ربط معرفی کنیم.

وی افزود: سازمان تاکسیرانی باید وظایفش را به درستی انجام دهد و تاکسی‌ها نیز ملزم به اجرای نرخ مصوب هستند. چون هیچ تغییری در قیمت بنزین تاکسی‌ها ایجاد نشده، دلیلی برای افزایش نرخ وجود ندارد.

رئیس شورای شهر با بیان اینکه امیدوار است تاکسی‌داران با انصاف عمل کنند، اظهار داشت: قطعاً اگر با انصاف باشند، خداوند برکت بیشتری خواهد داد. ما می‌دانیم که قشر زحمت‌کشی هستند و مشکلاتی دارند، اما تعیین و تغییر نرخ، تنها در صلاحیت شورای اسلامی شهر است و در جای دیگری تصویب نمی‌شود.

چمران در بخش دیگری از سخنانش به موضوع ساختمان‌های فرسوده مرکز شهر اشاره کرد و گفت: دیروز سخنان ارزنده جناب آقای اژه‌ای در مورد ساختمان‌های کهنه، مندرس و فرسوده‌ای که در خیابان‌ها مشاهده می‌شود، مطرح شد. ما نیز روز یکشنبه در کمیسیون معماری و شهرسازی بر تهیه طرحی برای این ساختمان‌ها تأکید کردیم.

او ادامه داد: قانونی در شهرداری وجود دارد که اگر ساختمانی آسیب‌زا بوده و چهره شهر را زشت کند، شهرداری باید درباره آن تصمیم بگیرد. امیدواریم هرچه سریع‌تر این طرح تهیه و با همکاری شهرداری و مردم اجرا شود.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به مشاهده ساختمان‌های رها‌شده در خیابان‌هایی مانند حافظ، گفت: درحالی که برخی افراد مشکل مسکن یا دفتر کار دارند، این ساختمان‌های فرسوده سال‌هاست بدون استفاده مانده‌اند. از صاحبان آنها می‌خواهیم که همکاری لازم را داشته باشند. البته برخی به دلیل مشکلات وراثتی قادر به اقدام نیستند که قوه قضاییه باید سریع‌تر در این زمینه ورود کند.

چمران در پایان گفت: انشالله در شورا نیز به طرحی خواهیم رسید که نحوه اجرای قانون شهرداری در این زمینه را مشخص کند.

انتهای پیام/