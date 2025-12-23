ورود سامانه جدید بارشی به کشور از امشب

از اواخر وقت امروز سامانه بارشی از غرب وارد کشور خواهد شد که طی روز چهارشنبه در شمال غرب، غرب، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، سبب افزایش ابر و بارش برف خواهد شد.

پنجشنبه در سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور بارش باران و در ارتفاعات مناطق سردسیر بارش برف رخ خواهد داد.

جمعه در غرب سواحل بارش ادامه خواهد داشت.

شنبه با ورود سامانه بارشی در بخش‌هایی از شمال‌غرب، غرب، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز و برخی مناطق استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، ابرناکی و بارش باران و برف آغاز خواهد شد.

امروز آسمان تهران کمی ابری تا ابری و غبارآلود است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۹ و حداقل دمای آن به صفر درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.