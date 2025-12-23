خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

ورود سامانه جدید بارشی به کشور از امشب

سازمان هواشناسی با اعلام‌ آلودگی هوا در هفت کلانشهر به دلیل افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و سکون نسبی هوا، از ورود سامانه جدید بارشی به کشور از اواخر وقت امشب خبر داد.

به گزارش ایلنا بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، امروز (سه‌شنبه) به علت استقرار هوای سرد و سکون نسبی هوا، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای تهران، کرج، اهواز، تبریز، ارومیه، مشهد و اصفهان پیش بینی می شود.

از اواخر وقت امروز سامانه بارشی از غرب وارد کشور خواهد شد که طی روز چهارشنبه در شمال غرب، غرب، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، سبب افزایش ابر و بارش برف خواهد شد.

پنجشنبه در سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور بارش باران و در ارتفاعات مناطق سردسیر بارش برف رخ خواهد داد.

جمعه در غرب سواحل بارش ادامه خواهد داشت.

شنبه با ورود سامانه بارشی در بخش‌هایی از شمال‌غرب، غرب، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز و برخی مناطق استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، ابرناکی و بارش باران و برف آغاز خواهد شد.

امروز آسمان تهران کمی ابری تا ابری و غبارآلود است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۹ و حداقل دمای آن به صفر درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

