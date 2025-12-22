کاهش طول دوره تحصیل کارشناسی، ارشد و دکتری در حد ایده است

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه در حاشیه همایش «حکمرانی علم و فناوری در انسجام ملی» در جمع خبرنگاران افزود: مصوباتی که شورا در مباحثی مثل کنکور و تاثیر معدل داشته است، اینطور نبوده که بر اساس احساسات نوشته شده باشد بلکه با نظر جمعی از حکیمان، عقلا و متخصصان فن از سوی وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی و دیگر صاحبنظران در حوزه تعلیم و تربیت، تدوین و تصویب شده است و به این راحتی قابل تغییر نیست.

وی تصریح کرد: مصوبه تاثیر قطعی معدل در پایه‌های یازدهم و دوازدهم در کنکور را داریم و تغییر نخواهد کرد و اعضای حقیقی و حقوقی شورا، تاکنون نظرشان بر این است که مصوبه کماکان ادامه پیدا کند. خسروپناه بیان داشت: ممکن است تعداد دروس پایه یازدهم را بخواهند کم یا زیاد کنند اما اعضای شورا بر اصل تاثیر قطعی معدل در پذیرش کنکور، اجماع دارند و مخالفی در اعضای شورا نداریم. وی خطاب به برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خواهان تغییر مصوبه شورا درخصوص تاثیر قطعی معدل دانش‌آموزان در قبولی کنکور هستند، توصیه کرد با توجه اینکه مجلس، کارهای مهم‌تری دارد به آن امور بپردازند.

