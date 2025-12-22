خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:

کاهش طول دوره تحصیل کارشناسی، ارشد و دکتری در حد ایده است

کاهش طول دوره تحصیل کارشناسی، ارشد و دکتری در حد ایده است
کد خبر : 1731262
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ایده وزیر علوم درخصوص کوتاه شدن طول دوره تحصیل مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری نیز گفت: این موضوع در حد یک ایده است و اینکه به یک نظر و سیاست و نهایتا به قانون تبدیل شود مقداری زمان‌بر است البته ایده قابل توجهی است که صاحبنظران باید روی آن کار کنند.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه در حاشیه همایش «حکمرانی علم و فناوری در انسجام ملی» در جمع خبرنگاران افزود: مصوباتی که شورا در مباحثی مثل کنکور و تاثیر معدل داشته است، اینطور نبوده که بر اساس احساسات نوشته شده باشد بلکه با نظر جمعی از حکیمان، عقلا و متخصصان فن از سوی وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی و دیگر صاحبنظران در حوزه تعلیم و تربیت، تدوین و تصویب شده است و به این راحتی قابل تغییر نیست.

وی تصریح کرد: مصوبه تاثیر قطعی معدل در پایه‌های یازدهم و دوازدهم در کنکور را داریم و تغییر نخواهد کرد و اعضای حقیقی و حقوقی شورا، تاکنون نظرشان بر این است که مصوبه کماکان ادامه پیدا کند.

خسروپناه بیان داشت: ممکن است تعداد دروس پایه یازدهم را بخواهند کم یا زیاد کنند اما اعضای شورا بر اصل تاثیر قطعی معدل در پذیرش کنکور، اجماع دارند و مخالفی در اعضای شورا نداریم.

وی خطاب به برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خواهان تغییر مصوبه شورا درخصوص تاثیر قطعی معدل دانش‌آموزان در قبولی کنکور هستند، توصیه کرد با توجه اینکه مجلس، کارهای مهم‌تری دارد به آن امور بپردازند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن