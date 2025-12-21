خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

انتصابات در مدیریت شهری بار سیاسی دارد؛ هشدار درباره رزومه‌سازی مدیران

انتصابات در مدیریت شهری بار سیاسی دارد؛ هشدار درباره رزومه‌سازی مدیران
عضو هیات علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر انتخاب مدیران فقط انتصابی و بدون در نظر گرفتن مهارت و تخصص آنها باشد، در درازمدت می‌تواند موجب نارضایتی‌های مردم در حوزه های خدمات شهری شود.

«غلامرضا لطیفی» عضو هیات علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تغییرات مکرر مدیریتی در شهرداری تهران گفت: انتصابات در حوزه مدیریت شهری ایران عمدتا کمی بار سیاسی دارد.همچنین تا حدی زیاد تحت تأثیر اعمال نظر مدیران ارشد شهرداری و شهردار قرار دارد. اگر مدیر یک حوزه شهری تغییر می کند، شاید با سیاست های شهرداری همسو نیست و برخلاف نظرات مدیریت شهرداری گام هایی را برداشته است که تحمل آن ممکن نبوده و ناچار به تغییر می شوند. همچنین عدم وجود ثبات مدیریتی در حوزه مدیریت شهری باعث می‌شود که بسیاری از تصمیمات نتوانند استمرار مناسبی داشته باشند و در نتیجه به نتایج مطلوب نرسند.

وی افزود: معمولاً در حوزه خدمات به شهروندان، قواعد سازمانی حاکم است؛ به این معنا که کار عمدتاً توسط کارشناسان انجام می‌شود و مدیران به‌طور عمده دستور دهنده است. مدیران فقط می‌توانند دستوری برای انجام کار صادر کنند و خارج از قانون نیز نمی‌توانند اقدام کنند. بنابراین، کارشناسان با توجه به قوانین و عرف‌های حاکم، کار خود را انجام می‌دهند. در حالی که یک مدیر ممکن است در برخی مواقع نظر شخصی خود را دخالت دهد، اما به‌طور کلی، در شهرداری و سایر سازمان‌های اداری ایران، کارهایی که انجام می‌شود، به‌وسیله تیم‌های کارشناسی صورت می‌گیرد

این استاد دانشگاه در خصوص این مسئله که  تغییرات مکرر مدیران، بیشتر به پدیده رزومه‌سازی شبیه است. به این معنا که یک مدیر ممکن است تنها به مدت ۴۰ روز یا چند ماه در یک پست باقی بماند و این مدت برای او فقط به عنوان یک رزومه محسوب شود، بدون اینکه تجربه و تخصص لازم را کسب کند، گفت: این روند در میان تمام دستگاه‌ها، نه فقط در شهرداری، شایع است. برخی از مدیران عمر مدیریتی کوتاهی دارند و تنها به تقویت رزومه‌های خود می‌پردازند و اعلام می‌کنند که در فلان جا مسئولیت داشته‌اند، اما عملکرد واقعی و مدت زمان فعالیت آن‌ها مشخص نیست.

به گفته وی بسیاری از مدیران در واقع به دنبال فرایند رزومه‌سازی هستند. در این راستا، شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی باید تحت نظارت شورای شهر و نهادهای بیرونی قرار گیرد. اگر مدیران شهری بتوانند به‌خوبی پاسخگو باشند و نهادهای غیردولتی (NGO) که نظاره‌گر هستند، به کنترل آن‌ها بپردازند، می‌توان به بهبود شرایط کمک کرد.

لطیفی با بیان اینکه در حوزه مدیریت شهری در ایران در دوره‌های مختلف، افرادی که عملکرد خوبی هم داشته اند، گاهی با دلایل واهی از سمت خود برکنار شده‌اند، گفت: برای مدیریت این وضعیت، باید بر روی چارچوب‌های نهادی تأکید کنیم و سوابق تخصصی را در انتخاب مدیران مدنظر قرار دهیم. سعی کنیم مدیران را از دل خود دستگاه‌ها انتخاب کنیم و به تجربه و دوره‌های تحصیلی و ضمن خدمت آن‌ها توجه کنیم.

این استاد شهرسازی در پایان تاکید کرد: مدیرانی که تجربه و مهارت‌های لازم را دارند، می‌توانند در موقعیت‌های خود به طور مؤثری عمل کنند. اگر انتخاب مدیران فقط انتصابی و بدون در نظر گرفتن مهارت و تخصص آنها باشد، در درازمدت می‌تواند موجب نارضایتی‌های مردم در حوزه های خدمات شهری شود.

