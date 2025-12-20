خبرگزاری کار ایران
رشته‌های تحصیلی جدید در دومین آزمون استخدامی معلولان

به گفته معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان بهزیستی، مشاغل اختصاصی سازمان بهزیستی در شورای توسعه مدیریت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب رسید و بر اساس این مصوبه، ۵۴ رشته تحصیلی جدید به مجموعه رشته‌های اختصاصی این سازمان افزوده شد که در دومین آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت اعمال خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین الملل، به گفته علیرضا انجلاسی معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان بهزیستی کشور، رشته‌های تحصیلی جدید در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری به عناوین شغلی اختصاصی این سازمان اضافه شده و در دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت اعمال خواهد شد.

در دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت، مجموعاً ۴۴۰۳ نفر در دستگاه‌های اجرایی کشور جذب خواهند شد که از این تعداد بیشترین سهم مربوط به وزارت آموزش‌وپرورش با ۳۰۰۰ نفر است. همچنین ۱۴۴ نفر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ۲۴۴ نفر در سازمان بهزیستی کشور به‌کارگیری می‌شوند.

مسئولان سازمان بهزیستی اعلام کردند که ۵۴ رشته تحصیلی جدید تصویب‌شده در فرآیند جذب ۲۴۴ نفر نیروی انسانی این سازمان در دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت لحاظ خواهد شد.

بر اساس اعلام مراجع ذی‌ربط، ثبت‌نام این آزمون تا پایان سال جاری به‌صورت الکترونیکی انجام شده و فرآیند جذب پس از برگزاری آزمون و طی مراحل قانونی تکمیل خواهد شد.

طبق این مصوبه، رشته‌های تحصیلی مصوب شامل حوزه‌هایی از جمله روان‌پزشکی، روان‌پزشکی کودک و نوجوان، مدیریت، علوم اقتصادی، سیاست‌گذاری، آموزش، سلامت، توانبخشی، علوم ورزشی، علوم شناختی، مددکاری اجتماعی، پرستاری، علوم تغذیه، علوم تربیتی و رشته‌های مرتبط با کودکان استثنایی و افراد دارای معلولیت در مقاطع مختلف تحصیلی است.

