خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رتبه‌بندی ۴۳۵ هزار معلم در یک سال گذشته

رتبه‌بندی ۴۳۵ هزار معلم در یک سال گذشته
کد خبر : 1729518
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز منابع انسانی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد: ۴۳۵ هزار معلم طی یک سال گذشته مشمول رتبه‌بندی شده‌اند و آیین‌نامه ارتقای رتبه به‌زودی ابلاغ می‌شود؛ این طرح با چالش بودجه‌ای مواجه نیست.

به گزارش ایلنا، علی باقرزاده درباره آخرین وضعیت اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان گفت: در طول یک سال گذشته، ۴۳۵ هزار نفر فرآیند رتبه‌بندی را طی کرده‌اند و رتبه آنان تعیین شده و از مزایای آن بهره‌مند شده‌اند. 

وی افزود: از این تعداد، حدود ۷۰ هزار نفر از نیروهای جدیدالاستخدام هستند که از مهرماه به بعد جذب شده‌اند و احکام رتبه‌بندی آنان صادر شده و هم‌اکنون از امتیازات رتبه‌بندی استفاده می‌کنند. 

باقرزاده با اشاره به مرحله ارتقای رتبه معلمان گفت: آیین‌نامه ارتقای رتبه به‌زودی تصویب و ابلاغ خواهد شد. در این مرحله، فرآیندها ساده‌تر شده و مستندات مربوط به چهار تا پنج سال گذشته همکاران مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

رئیس مرکز منابع انسانی وزارت آموزش‌وپرورش تصریح کرد: بر اساس جداول پیش‌بینی‌شده در چهار شایستگی اصلی، به معلمان امتیاز داده می‌شود و در صورت احراز شرایط، امکان ارتقا به رتبه بالاتر فراهم خواهد شد. 

به گزارش صدا و سیما، وی با تأکید بر اینکه چالش خاصی در اجرای این مرحله وجود ندارد، گفت: تنها موضوع، تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه است و از نظر بودجه و محاسبات مالی مشکلی وجود ندارد و اعتبارات لازم پیش‌بینی و تأمین خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری