میانگین سن ابتلا به سرطان در ایران ۱۰ سال کمتر از میانگین جهانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به پایینتر بودن سن ابتلا به سرطان پستان در ایران نسبت به میانگین جهانی گفت: تشخیص دیرهنگام و مراجعه بیماران در مراحل پیشرفته بیماری، یکی از مهمترین چالشهای درمان سرطان پستان در کشور است؛ موضوعی که ضرورت توجه جدیتر به پیشگیری و غربالگری را نشان میدهد.
به گزارش ایلنا، ساره حسینی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با بیان اینکه شیوع سرطان در ایران نسبت به آمار جهانی کمتر است، اظهار کرد: آمار ابتلا به سرطان در کشور ما حدود یکسوم متوسط جهانی است، اما در حوزه سرطان پستان با یک چالش مهم مواجه هستیم و آن، جوانتر بودن بیماران ایرانی است؛ بهطوری که میانگین سن ابتلا حدود ۱۰ سال کمتر از میانگین جهانی گزارش میشود.
وی افزود: این مسئله علاوه بر تأثیرات منفی بر نقشهای خانوادگی و اجتماعی زنان، از نظر پزشکی نیز نگرانکننده است، چراکه بیولوژی و رفتار تومور در بیماران جوانتر معمولاً تهاجمیتر بوده و درمان را با پیچیدگیهای بیشتری همراه میکند.
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تأکید بر مشکل مراجعه دیرهنگام بیماران تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان پستان زمانی به مراکز درمانی مراجعه میکنند که بیماری در مراحل پیشرفته قرار دارد و ضایعه گسترش یافته یا غدد لنفاوی زیر بغل درگیر شده است؛ در این شرایط، روند درمان دشوارتر و طولانیتر خواهد بود.
دکتر حسینی با اشاره به اهمیت پیشگیری گفت: همین تأخیر در مراجعه، ضرورت توجه مضاعف به آموزش، آگاهیبخشی و غربالگری را نشان میدهد، چراکه تشخیص زودهنگام میتواند نقش تعیینکنندهای در افزایش شانس درمان موفق و کاهش عوارض بیماری داشته باشد.
وی در ادامه به سرطانهای دستگاه ژنیکولوژی زنان نیز اشاره کرد و افزود: سرطان رحم ارتباط مستقیمی با سبک زندگی دارد و اغلب در زنان مبتلا به چاقی، فشار خون و دیابت مشاهده میشود؛ عواملی که با اصلاح سبک زندگی، افزایش تحرک و کنترل وزن میتوان خطر ابتلا به آن را کاهش داد.
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره سرطان دهانه رحم نیز گفت: یکی از مشکلات اساسی در کشور، عدم پوشش واکسیناسیون ویروس HPV است؛ واکسنی که در بسیاری از کشورهای جهان وارد برنامه واکسیناسیون کشوری شده و نقش مؤثری در پیشگیری از این سرطان دارد، در حالی که آمار ابتلا به سرطان دهانه رحم در ایران روندی افزایشی دارد.
به گزارش وبدا، حسینی در پایان تأکید کرد: باور نادرست «سرطان مساوی با مرگ» باید از ذهن جامعه حذف شود، چراکه بسیاری از سرطانها در صورت تشخیص بهموقع، کاملاً قابل درمان هستند و رسانهها نقش مهمی در اصلاح این باور و هدایت مردم به مسیرهای درمانی صحیح دارند.