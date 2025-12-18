خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز فرآیند انتخابات شورای اسلامی شهرها با دستور وزیر کشور

آغاز فرآیند انتخابات شورای اسلامی شهرها با دستور وزیر کشور
کد خبر : 1729481
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر کشور خطاب به فرمانداران سراسر کشور، دستور شروع فرایند انتخابات شورای اسلامی شهرها را صادر کرد.

به گزارش ایلنا، مومنی وزیر کشور با صدور دستوری خطاب به فرمانداران سراسر کشور تصریح کرد: در راستای اجرای ماده ۶۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران و ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی آن، فرآیندهای قانونی انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهرهای کشور از امروز پنجشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ آغاز می‌شود. 

بر اساس دستور وزیر کشور؛ ثبت‌نام از داوطلبان این دوره از انتخابات از روز یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ آغاز و تا پایان روز شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت. 

 بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، همچنین مطابق با این دستور، هیئت‌های اجرایی شهرستان می‌بایست از روز جمعه ۱۴۰۴/۹/۲۸ در مدت پنج روز تشکیل و معتمدان اصلی و علی‌البدل انتخاب شوند. 

انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهرهای کشور روز جمعه ۱۱ اردیبهشت سال آینده در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری