هشدار قرمز بارندگی در ۴ استان

به گزارش ایلنا، بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی، برای امروز - پنجنشنبه ۲۷ آذر - هشدار سطح نارنجی برای استان‌های چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، جنوب و شرق خوزستان، اصفهان، یزد، شرق لرستان، جنوب مرکزی و جنوب قم، صادر شده است.

همچنین در جنوب و بخش‌هایی از جنوب شرق، مرکز، جنوب غرب دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی رگبار و رعدوبرق در مناطق کوهستانی و سردسیر برف و در برخی مناطق استان‌های ساحلی دریای خزر شمال شرق و دامنه و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی بارش پراکنده برف و باران پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، امروز در جنوب و بخش‌هایی از جنوب شرق، مرکز، جنوب غرب دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی رگبار و رعدوبرق در مناطق کوهستانی و سردسیر برف و در برخی مناطق استانهای ساحلی دریای خزر، شمال شرق و دامنه و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی بارش پراکنده باران و برف پیش بینی می‌شود. روز جمعه بارش در این مناطق ادامه خواهد داشت و در شرق و شمال شرق کشور بارش برف رخ می‌دهد.

امروز در فارس، نیمه جنوبی کرمان، بوشهر، نوار جنوبی خوزستان، هرمزگان و جزایر واقع در خلیج فارس و فردا در نیمه جنوبی کرمان، هرمزگان و جزایر واقع در تنگه هرمز بارش شدت خواهد داشت.

روز شنبه در شمال شرق و برخی مناطق شرق، جنوب شرق، جنوب و مرکز کشور بارش رخ می‌دهد و روز یکشنبه - ۳۰ آذر - در برخی مناطق شمال شرق کشور بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

امروز در نوار شرقی، جمعه در بخش‌هایی از شمال شرق و جنوب شرق، شنبه و یکشنبه در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور افزایش سرعت وزش باد پیش بینی می‌شود.

از جمعه تا یکشنبه در بیشتر مناطق واقع در نیمه شرقی مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های زاگرس دما کاهش می‌یابد.

از امروز تا شنبه خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

