رشته تحصیلی شهرداران چیست؟

رشته تحصیلی شهرداران چیست؟
رئیس شورای عالی استانها درباره شرایط افراد برای احراز پست شهردار گفت: تصمیم بر این شد که براساس آخرین نامه دولت، رشته‌های تحصیلی برای انتخاب شهرداران مبنی بر برگزاری کارگروه مشترک شورای عالی استانها و وزارت کشور و بررسی رشته های تحصیلی باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، موسی‌الرضا حاجی بگلو درخصوص مباحث مطرح شده در مورد انتصاب شهرداران بر اساس رشته تحصیلی، اظهار کرد: قانون‌گذار قانونی را تصویب کرده که بر مبنای آن رشته‌های تحصیلی شهرداران توسط وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها بررسی، تعیین و به هیئت دولت جهت تصویب اعلام شود.

وی با اعلام اینکه پیش از این یک مرحله از کار انجام شد و تعدادی رشته باقی مانده بود که باید مورد بررسی قرار می‌گرفت، خاطرنشان کرد: تصمیم بر این شد که بر اساس آخرین نامه دولت رشته‌های تحصیلی برای انتخاب شهرداران مبنی بر برگزاری کارگروه مشترک شورای عالی استانها و وزارت کشور باشد. رشته‌های تحصیلی در این کارگروه مشخص و به دولت اعلام خواهد شد؛ لذا مباحثی که در مورد مصوبه و برکناری شهرداران دارای رشته تحصیلی غیرمرتبط مطرح می‌شود، اصلاً وجود ندارد.

حاجی بگلو با بیان اینکه تمام رشته‌ها در حال بررسی است، یادآور شد: در این بررسی‌ها رشته علوم انسانی یا پزشکی و دیگر رشته‌ها هیچ تفاوتی با هم ندارند و تمام آنها مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات شوراها در اردیبهشت ماه و انتخاب شهرداران دوره بعدی مدیریت شهری در خرداد یا تیرماه سال آینده، گفت: ما موارد را بررسی می‌کنیم که شورای شهر بتواند اشخاصی که هم سابقه مدیریت و هم مدرک تحصیلی لازم را دارند، انتخاب کنند. مگر رشته تحصیلی تمام وزرا با کاری که انجام می‌‎دهند، مرتبط است؟

رئیس شورای عالی استان‌ها با تأکید بر اینکه پس از بررسی رشته‌های تحصیلی در کارگروه، موارد اعلام رسمی خواهد شد، تصریح کرد: تمام شهرداران به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ تأکید می‌کنیم که هنوز هیچ‌گونه تصمیم‌گیری در خصوص رشته تحصیلی آنها صورت نگرفته است.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه سیصد و هشتادمین جلسه شورا در جمع خبرنگاران از اضافه شدن رشته پزشکی به رشته‌های مرتبط در انتصاب شهرداران اظهار بی‌اطلاعی کرد و هرگونه تصمیم در این خصوص را منوط به مصوبه هیئت دولت دانست؛ این سخنان در حالی مطرح شد که برخی رسانه‌ها با تحریف این جملات، از تأیید رفتن شهردار تهران از سوی چمران خبر دادند.

