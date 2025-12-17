تحویل اولین رام قطار چینی برای ورود به متروی تهران

به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران، درخصوص واردات واگن‌های مترو از چین، اظهار کرد: اولین رام قطار در چین تحویل گرفته شده و به دنبال انتقال آن به کشور هستیم. این قطار تا دو ماه آینده به کشور وارد و به خطوط مترو اضافه خواهد شد.

وی در رابطه با واردات اتوبوس‌های برقی از چین به تهران نیز گفت: ۱۱۰ دستگاه اتوبوس برقی و ۵۷ دستگاه اتوبوس دوکابین دیزلی نیز به گمرک رسیده که به تدریج ترخیص می‌شود و وارد تهران می‌شود.

به گزارش سایت شهر، تاکنون ۳۹۰ دستگاه اتوبوس برقی از چین وارد پایتخت شده و در حال خدمات‌رسانی به شهروندان است. همچنین قرارداد واردات ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین نیز با یکی از تولیدکنندگان چینی منعقد شده و پس از ورود بسته اول این قرارداد به تعداد ۵۷ دستگاه، مابقی اتوبوس‌ها به تدریج به ناوگان اتوبوسرانی پایتخت افزوده خواهد شد.

بر اساس آنچه پیش از این اعلام شده، قرارداد واردات ۶۳۰ واگن مترو از چین نیز شامل ۹۰ قطار هفت واگنه است که این قطارها علاوه بر ارتقاء ایمنی، از طراحی و تولید مطابق با آخرین استانداردهای دنیا برخوردار است. قطارها هم در اجزای واگن‌ها و هم در تعمیر و نگهداری، کاملاً هوشمند طراحی شده‌اند و به نوعی جزو سری قطارهای هوشمند به شمار می‌روند.

در طراحی و انتخاب مواد اولیه و نهایتا تولید این واگن‌ها آخرین استانداردهای زیست محیطی دنیا مورد توجه قرار گرفته‌اند. ارگونومی و اصول طراحی در چیدمان داخل واگن‌ها کاملاً رعایت شده و بهره‌وری قطارهای جدید نسبت به قطارهای قبلی بسیار متفاوت‌تر است.

