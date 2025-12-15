فناوری آموزشی و پژوهش دقیق کلید بهبود یادگیری و عدالت آموزشی
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در بیستوششمین جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران، فناوران و آثار پژوهشی برگزیده کشور، بر ضرورت استفاده آگاهانه از فناوریهای آموزشی و اهمیت پژوهشهای دقیق برای ارتقای یادگیری و کاهش نابرابریها تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام علی لطیفی معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در بیستوششمین جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران، فناوران و آثار پژوهشی برگزیده کشور به موضوع فناوری در آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: بهرهگیری از فناوریهای دیجیتال اجتنابناپذیر است، اما بررسی پژوهشهای جهانی نشان میدهد اثر واقعی این فناوریها بر یادگیری اندک است. مطالعه یونسکو در سال ۲۰۲۳ نشان میدهد فناوری سریعتر از توان ارزیابی ما تکامل مییابد و بسیاری از ابزارهای دیجیتال تنها تمرکز بر تمرین و تکرار دارند و به بهبود کیفیت یادگیری کمک چندانی نکردهاند.
لطیفی افزود: تجربههای موفق نیز وجود دارد؛ به عنوان نمونه در چین، ارائه ضبطهای باکیفیت دروس به ۱۰۰ میلیون دانشآموز روستایی، نتایج تحصیلی را ۳۲ درصد بهبود داد و شکاف درآمد شهری و روستایی را ۲۸ درصد کاهش داد. همچنین فناوری دیجیتال در دوره کرونا مانع فروپاشی آموزش عمومی شد، هرچند دسترسی به این فناوریها برای حدود ۳۱ درصد دانشآموزان جهان فراهم نشد.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه، تأکید کرد: لازم است استفاده از فناوری آموزشی مبتنی بر شواهد علمی باشد و سیاستگذاریها به جای شنیدهها و تبلیغات، بر مطالعات مستقل و بیطرف اتکا داشته باشند.
وی افزود، فناوری میتواند در رفع برخی نابرابریها موثر باشد، اما در صورت استفاده نادرست ممکن است فاصلهها را افزایش دهد.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، لطیفی در پایان خطاب به پژوهشگران و معلمان گفت: همه فعالان حوزه آموزش و پرورش رسالتی سنگین دارند تا با اتکا بر پژوهش و شواهد واقعی، ذهنیتهای نادرست عمومی را اصلاح کرده و بهترین مسیر برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت را ارائه و اجرا کنند.