به گزارش ایلنا، علی باقرزاده در شورای راهبری شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد)، با تشریح آخرین وضعیت این شبکه آموزشی، به تبیین ابعاد فنی، محتوایی و آماری فعالیت‌های شاد پرداخت و از رشد قابل توجه استفاده دانش‌آموزان و معلمان از این شبکه خبر داد.

وی با تأکید بر ماهیت اختصاصی شاد برای جست‌وجوها و فعالیت‌های دانش‌آموزی، افزود: شاد به‌عنوان یک محیط کنترل‌شده و پاک، با نظارت مستمر تیم‌های تخصصی، امکان دسترسی دانش‌آموزان به محتوای سالم و مناسب را فراهم کرده است. سایت‌ها و منابعی که از نظر محتوایی تأیید می‌شوند، با اولویت بالاتر در نتایج جست‌وجوی دانش‌آموزان نمایش داده می‌شوند و دسترسی به واژه‌ها، سایت‌ها و محیط‌های نامناسب عملاً برای کاربران دانش‌آموز مسدود شده است.

رئیس مرکز منابع انسانی و امور اداری با اشاره به خدمات متنوع شاد، ادامه داد: این پلتفرم تنها یک پیام رسان ساده نیست، بلکه مجموعه‌ای از سرویس‌ها از جمله مجله شاد، شادنما (محل پخش زنده)، کتابخانه، فیلم‌های آموزشی، محتوای سرگرم‌کننده، رویدادهای فرهنگی و تربیتی، مسابقات و پیام‌رسان مستقل را در بر می‌گیرد، که ماموریت دارد بعنوان بخش مهم زیست بوم مجازی تعلیم و تربیت تمامی نیازمندی های کودک و نوجوان را تامین و منتشر نماید.

به گفته وی، کتابخانه شاد با همکاری بخش‌های دولتی و غیردولتی، امکان دسترسی به کتاب‌های متنوع را برای دانش‌آموزان فراهم کرده و بخش‌های پرورشی نیز به معرفی منابع مناسب می‌پردازند.

باقرزاده با ارائه آمارهای عملکردی، از رشد قابل توجه شاخص‌های استفاده خبر داد و گفت:در مقاطعی، تعداد کاربران همزمان از حدود ۳۲۰ هزار نفر به بیش از ۳ میلیون نفر رسیده است.در دوران اوج استفاده، همزمانی کاربران تا ۳ میلیون و ۵۰ هزار نفر ثبت شده است.

باقرزاده گفت: تعداد فایل‌های بارگذاری‌شده به بیش از ۴۱ میلیون فایل افزایش یافته و در برخی ساعات، تا ۱۱ میلیون فایل در یک ساعت بارگذاری شده است. همچنین گفت‌وگوی صوتی نسبت به گذشته ۵۷ برابر رشد داشته و تا ۱۷۱ هزار گفت‌وگوی صوتی در یک روز ثبت شده است.

باقرزاده افزود: پخش زنده‌ها ۴.۶ برابر و ترافیک مصرفی کاربران ۲.۶ برابر افزایش یافته است. همچنین کلاس مجازی شاد اکنون بیش از ۲ میلیون کاربر فعال و ۲۱ هزار مدیر مدرسه دارد

وی با اشاره به فشار سنگین بر زیرساخت‌های فنی شاد، ادامه داد: افزایش ناگهانی تقاضا، به‌ویژه در روزهایی که مدارس تعطیل می‌شوند، باعث افت سرعت سرویس می‌شود. برای ارائه خدمات با کیفیت به حدود ۴ میلیون کاربر همزمان، نیاز به توسعه جدی زیرساخت‌ها وجود دارد که این موضوع مستلزم تأمین مالی پایدار است. بخشی از منابع پیش‌بینی شده، به‌صورت مرحله‌ای تخصیص یافته، اما برای جهش زیرساختی کافی نبوده است.

باقرزاده با اشاره به رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایجاد فضای رقابتی میان پلتفرم‌های آموزشی، گفت: شبکه شاد تنها یک سرویس آموزش ویدئویی نیست، بلکه یک زیست‌بوم کامل آموزشی، تربیتی و فرهنگی است. بسیاری از پلتفرم‌ها امکان ارائه نسخه‌ای معادل شاد را ندارند و آمارها نشان می‌دهد که شاد در عمل توانسته بار اصلی آموزش مجازی کشور را به دوش بکشد.

رئیس مرکز منابع انسانی و امور اداری اظهار کرد: شاد در سه سال گذشته میزبان بیش از ۵۰۰ رویداد آموزشی و فرهنگی با میانگین ۷۵۰۰۰ نفر مشارکت در هر رویداد، بوده و با وجود محدودیت‌های مالی و زیرساختی، توانسته نقش محوری خود را در آموزش مجازی کشور ایفا کند. توسعه زیرساخت‌ها، تداوم تولید محتوای باکیفیت و حمایت پایدار، لازمه حفظ و ارتقای این دستاورد ملی است.

انتهای پیام/